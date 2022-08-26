Emeklilikte yaşa takılanlar son durum: EYT’liler ne kadar emekli aylığı alacak?

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kucağa hükümetten gelecek açıklamalarda. EYT son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusuna ilişkin vatandaşları sevindirecek bir açıklama yaptı İşte EYT son durum

EYT ne zaman çıkacak?

Hem sözleşmeli çalışanların kadroya geçişine hem de EYT sonusunda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bakanlık bünyesindeki çalışma onları belirlemekle ilgili. Programımızda ne varsa sırasıyla devam ediyor. Daha sonra EYT’liler konusu var. O daha geniş. Aralıkta veya ocak ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olur” açıklamasında bulundu.

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EYT emeklilik nasıl olacak?

Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin kulislerde konuşulan formülü anlattı. Şahin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Milyonlarca insanın beklediği EYT’de artık sona doğru yaklaşılıyor. Dün Kabine sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in açıklaması dikkat çekti. Bunlardan birincisi EYT ile ilgili. Masada tek formül olduğunu söyledi Bakan Bilgin. Kulislerde konuşulan şu; erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün yani 25 yıl ve 20 yılı tamamlayanlar 8 Eylül 1999 öncesi işe girmişse emekli edilecekler.Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon kişinin olduğu belirtiliyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. 2023 yılında düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber o yıl Türkiye'de 1.5 milyon kişi emekli olacak.Kuvvetle muhtemelen Bakanın masada olduğunu belirttiği formül buymuş gibi görülüyor. Tabi başka formüller de gündeme gelebilir.

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EYT maaş hesaplamaları

EYT’liler ne kadar emekli maaşı alacak?

EYT'lilerin emekli olmaları halinde ne kadar maaş alacakları oldu. Bu konuda sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş önemli açıklamalarda bulunarak maaş hesaplamasının nasıl yapılacağını duyurdu. EYT'lilere ne kadar emekli aylığı bağlanacak? İsa Karakaş, "EYT’liler emekli olduklarında emekli maaşları bu karmaşık sistemde nasıl hesaplanacak? 2000 yılından önce çalışması fazla olanlar ve 2008 sonrası çalışması olmayanlar veya çalışmaları az olanlar eğer yüksek seviyeden prim ödemişlerse en yüksek emekli maaşını alacaklar. Bunlardan sonra ise 2000 yılı öncesinde çalışması az olanlar ve 2008 yılından sonra çalışması fazla olanların emeklilik maaşları daha düşük olacak." şeklinde konuştu.

EYT maaş hesaplaması nasıl olacak?

Örnek maaş hesaplamasını açıklayan İsa Karakaş, "2000 yılı öncesinde çalışması olan bir EYT’linin 10 Bin TL maaşı olduğunu düşünelim. 20 yıl çalışmışsa aylık bağlama oranı yüzde 69 olacak ve maaşı 6.900 TL olacak ama SSK o zamanın hesaplamasın taban ve tavan gördüğü için bu maaş 7.000 TL’nin üzerine çıkabiliyor. Aynı kişinin prim günleri 2000 ile 2008 arasıysa aylık bağlama oranı yüzde 55 olacağı için emekli maaşı da 5.500 TL olacak. Bu kişinin bütün çalışmaları 2008 yılından sonraysa yüzde 40 aylık bağlama oranından emekli maaşı 4.000 TL olacak. Bunları fikir edinebilmek için veriyorum. Yoksa EYT’lilerin her üç dönemde de prim günleri vardır." şeklinde konuştu.

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EYT en düşük emekli aylığı ne kadar?

EYT düzenlemesinin hayata geçmesi durumunda emeklilikte yaşa takılan vatandaşları emekliliği söz konusu olduğunda en düşük EYT maaşının ne kadar olacağını da merak etmeye başladı. En düşük EYT'li emekli maaşını da açıklayan İsa Karakaş, "EYT’lilerin alabilecekleri en düşük emekli aylığı taban emekli aylığı olan 3.500 TL olacaktır. Ancak bu en düşük emekli aylığı Ocak 2023’te yeniden değerlendirilip yükseltilecektir ve EYT’lilerin alabilecekleri en düşük emekli aylığı da artacaktır." şeklinde konuştu.