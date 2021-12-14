Özgün Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret net ve brüt zammı
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Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret net ve brüt zammı

Asgari ücret son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne kadar oldu? soruları an be an vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışanlar yeni yılda cebine girecek net ve brüt zam oranının açıklanmasını bekliyor. Peki, asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret net ve brüt belli oldu mu? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret net ve brüt zammı
asgari ücret

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayına asgari ücret zammı damga vurdu. Aralık ayına girilmesi ile birlikte başlayan zam pazarlığında geçtiğimiz hafta yapılan iki toplantının ardından pazarlıkların 500 lira arasında sıkıştığı ifade edilmiş. Peki, 2022 asgari ücret zammı belli oldu mu?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret zam oranı bu hafta belli olacak. Milyonlarca çalışan 2022 yılı boyunca emeklerinin karşılığı olan en düşük maaş tutarı olarak belirlenen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını ve zam oranlarını öğrenecek. Aralık ayına girilmesi ile ilk toplantı yapılmış geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen iki toplatıda ilk rakamlar ortaya çıkarken İşveren sendikası 3.100 lira işçi sendikası ise 4 bin liranın altında bir rakama onay vermeyeceklerini ifade etmişlerdi. Bu hafta Asgari Ücrette kritik gün 4'üncü toplantı bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yüzde 30-40 oranında asgari ücrete zam yapılması beklenirken asgari ücretten vergi alınmaması gelir vergisinin kaldırılması gibi tekliflerin masada olduğu ifade edildi.

2022 Asgari Ücret zam oranı gerçekleştirilecek son toplantının ardından netlik kazanacak. İşçi ve İşveren sendikalarının hazır bulunacağı toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından 2022 yılında uygulanacak net-brüt asgari ücret zam oranı açıklanacak.

Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret için son görüşme hangi gün yapılacak?
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Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret için son görüşme hangi gün yapılacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 2022 TBMM bütçe görüşmeleri sırasında asgari ücret konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari Ücret konusunda Bakan Bilgin; işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."

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