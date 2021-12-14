Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret için son görüşme hangi gün yapılacak?

Asgari ücret ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 asgari ücret zam oranı için 3 toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücretin belirlenmesi için son kez 4. toplantının yapılması bekleniyor. Peki, asgari ücreti belirlemek için 4. son toplantı ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Komisyondaki işçi ve işveren kesiminin uzlaştığı öneriler kabul olursa 4 bin liralık net ücret seçeneğinde işverenin maliyet artışının bir kısmı hazineden karşılanacak. Asgari ücret tespit komisyonunun pazartesi günü son kez toplanarak kararını açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık günleri arasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.