Özgün Asgari ücrette 4 toplantı ne zaman? Asgari ücret için son görüşme hangi gün yapılacak?
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Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret için son görüşme hangi gün yapılacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? sorusu milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. 2022 asgari ücret rakamı için bekleyiş sürüyor. Aralık ayının sonuna yaklaşıldıkça çalışanlara yeni yılda yapılacak zam oranları da merak kazandı. Peki, asgari ücrette son toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 4. toplantısı ve ayrıntılar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret için son görüşme hangi gün yapılacak?
asgari ücret

Asgari ücret ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 asgari ücret zam oranı için 3 toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücretin belirlenmesi için son kez 4. toplantının yapılması bekleniyor. Peki, asgari ücreti belirlemek için 4. son toplantı ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Komisyondaki işçi ve işveren kesiminin uzlaştığı öneriler kabul olursa 4 bin liralık net ücret seçeneğinde işverenin maliyet artışının bir kısmı hazineden karşılanacak. Asgari ücret tespit komisyonunun pazartesi günü son kez toplanarak kararını açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık günleri arasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

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EÜ araştırma üniversitesi oldu
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EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.
EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
Gündem

EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.
Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor
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