Özgün 2022 Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak?
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2022 Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Mübarek ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Ramazan Bayramı ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı sonrasında Ramazan bayramı kutlanacak. Ramazan bayramı bu yıl 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Peki, 2022 Ramazan bayramında kaç gün tatil olacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Ramazan bayramı kaç gün tatil olacak?
ramazan bayramı 2022

Ramazan ayında oruçlar tutulup, namazlar kılınacak ardından büyük heyecan ile de bayram beklenmeye başlanacak. İnterkent kullanıcıları, arama motorlarında "Ramazan Bayramı'nın ne zaman?", "Ramazan Bayramı kaç gün?" ve "Ramazan Bayramı ayın kaçında?" gibi bilgileri arama motorlarında araştırıyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek. Bayram sonrası perşembe ve cuma günlerinin tatil olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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