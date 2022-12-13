BES ödemeleri ne kadar?

7 milyona yakın çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı 7 Aralık’ta yapıldı. Komisyon ikinci toplantısını ise 14 Aralık’ta yapacak. Bu ay belli olacak asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek.

Asgari ücretin artacak olmasıyla birlikte bazı ücretlerde değişiklikler yaşanacak. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintilerinde farklılıklar oluştu.

2023'te BES kesintisi ne kadar olacak?

Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

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2022 Temmuz asgari ücret BES kesintisi ne kadar?

Çalışan belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden isteyebilir. Asgari ücretli çalışanlar için (asgari brüt ücret 5.004 TL), bugünkü hesaplamayla, aylık 151 TL, yıllık 1.812 TL kesinti yapılır.

Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Bireysel emeklilik sistemi (BES) size, aktif çalışma döneminizdeki hayat standartlarınızı emeklilikte de devam ettirmeniz için bugünden düzenli birikim yapma imkânı sağlayan ve devlet katkısıyla desteklenen bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

BES’te nasıl emekli olurum?

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını doldurduktan sonra emekli olma hakkı kazanırsınız. Dilerseniz emekliliğinizi ileri bir tarihte kullanabilir, tasarruf etmeye devam edebilirsiniz.

Bireysel emeklilik sistemine kimler katılabilir?

Bireysel emeklilik sistemine herkes katılabilir. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte artık fiil ehliyeti bulunmayan kişiler de yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik sisteminin avantajlarından faydalanabiliyor.

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18 yaşından küçük çocuğum adına BES yaptırabilir miyim?

Evet. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7319/Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, 18 yaşından küçükler adına bireysel emeklilik hesabı açılması mümkün hale gelmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödediğim primleri ve buradan kazandığım hakları bireysel emeklilik sistemine aktarabilir miyim?

BES, sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değildir, sistemi tamamlayıcı niteliktedir. BES’e dahil olduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu’yla olan ilişkinizde bir değişiklik meydana gelmez. Sosyal güvenlik sistemi ve BES’e yaptığınız ödemeler birbirinden bağımsız olup, haklarınız ile kazanımlarınızın sistemler arası aktarılması mümkün değildir.

En az ne kadar ödeyerek bireysel emeklilik sistemine giriş yapabilirim?

Bireysel emeklilik ürünlerinde “asgari katkı payı” tutarları tanımlıdır. En az bu tutarlar kadar ödeme yapabilirsiniz. Ödemeleriniz için üst limit yoktur.

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Bireysel emeklilik sistemine erken yaşta dahil olursam avantajım ne olur?

BES’e ne kadar erken girer ve sistemde kalarak ne kadar uzun süre ödeme yaparsanız, emeklilik birikiminiz de o kadar yüksek olur.

Maaştan BES kesintisi hesaplama

Çalışanın Maaşından En Yüksek Ne Kadar Kesinti Yapılacak? Otomatik katılım için aylık en yüksek kesilecek tutar, SGK tavan ücretinin %3’üdür.

2022 yılı için SGK Tavan Ücreti olan37.530 TL‘nin %3’ü yani en yüksek tutar 1.125,90 TL‘dir. Örneğin; aylık maaşı 40.000 TL olan bir çalışan için, 40.000 TL’nin %3’ü değil, yine 1.125,90 TL kesinti yapılacaktır.

Devlet Otomatik Katılım Kapsamında Katkıda Bulunacak mı?

Devletin katkısı iki türlü olacak:

Maaşlardan kesilip, BES’e ödenen katkı paylarına devlet de yüzde 30 katkı yapacak. Yani, maaştan her ay 100 TL kesilip, emeklilik hesabına yatırıldığında; devlet de her ay hesabına 30 TL yatıracak.

Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara, bir kereye mahsus olmak üzere devlet, 1.000 TL ilave katkı yapacak.

Sisteme otomatik katılım kapsamında girdiniz ve cayma hakkını kullanmayıp, sistemde kalmaya devam ettiniz. Üçüncü ayda devlet aylık yaptığı yüzde 30’luk katkıların dışında emeklilik hesabınıza bir kereye mahsus 1.000 TL devlet katkısını taahhüt olarak ilave edecek.

Sistemden zorunlu nedenlerle ayrılmak zorunda kalırsam ne olur?

Sistemden yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda, birikiminizin sistemde elde ettiğiniz yatırım getirisi üzerinden hesaplanacak gelir vergisi kesintisini ödeyerek, birikimlerinizi alabilirsiniz.

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Emeklilik sözleşmesi devam ederken yaşam kaybı durumunda ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmede belirttiğiniz lehtar veya lehtarlara yapılır. İstediğiniz kişi veya kişileri lehtar olarak belirleyebilir ve sözleşme süreniz boyunca dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Lehtar belirlemediyseniz yaşam kaybınız halinde hak sahibi, kanuni varislerinizdir.