BES nedir, başvuru, iptal nasıl yapılır? | Bireysel Emeklilik Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Sistemi kısa adıyla BES, birikimlerinizin uzun yıllar ya da emekli olduktan sonra size ek bir gelir sağlamasına yarayan bir emeklilik sistemidir. Sisteme gönderdiğiniz katkı paylarınız, seçtiğiniz fonlarda değerlendirilir ve bunların değer kazanması sağlanır.

BES avantajları nelerdir?

%30 devlet katkısı ile birikiminiz daha hızlı artar. Birikimleriniz geniş seçenekli faizsiz fonlarda değerlenir. Emekliliğinizde ister toplu para, ister düzenli maaş alabilirsiniz. Faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun hizmet alırsınız.

BES’te nasıl emekli olurum?

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını doldurduktan sonra emekli olma hakkı kazanırsınız. Dilerseniz emekliliğinizi ileri bir tarihte kullanabilir, tasarruf etmeye devam edebilirsiniz.

Ödemeye ara verebilir miyim?

Dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilir ve sonrasında yeniden başlayabilirsiniz.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir miyim?

Aynı Bireysel Emeklilik şirketinde ya da farklı bir şirkette birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesine sahip olabilirsiniz.

Başkası adına katkı payı yatırabilir miyim?

Eşiniz, çocuğunuz ya da dilediğiniz herhangi biri adına katkı payı yatırabilirsiniz ancak kendi adınıza olan sözleşmeyi başkasına devredemezsiniz.

Emeklilik hakkımı kazanmadan önce sistemden ayrılabilir miyim?

Bireysel Emeklilik Sisteminden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Ancak bu durumda emeklilik hakkının getirdiği avantajlardan yararlanamayacaksınız. Devlet katkısı hak ediş oranları şu şekildedir;

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Emeklilik döneminde birikimim ne kadar olur?

Emeklilik birikiminiz; sisteme giriş yaşınıza, ödediğiniz katkı payı tutarına, fonlarınızın getirilerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sistemden zorunlu nedenlerle ayrılma durumunda kalırsam ne olur?

Sistemden yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılmanız durumunda, birikiminizin sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi kesintisi ödeyerek birikimlerinizi alabilirsiniz. Emeklilik sözleşmesi devam ederken yaşam kaybı durumunda ödeme, Medeni Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tayin ettiğiniz ve sözleşmede belirttiğiniz lehtar veya lehtarlara yapılır. İstediğiniz kişi(leri) lehtar olarak tayin edebilir ve sözleşme süreniz boyunca dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Lehtar tayin etmemişseniz yaşam kaybınız halinde hak sahibi, kanuni varislerinizdir.

Devlet katkısı nedir ve kimler faydalanabilir?

Bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla devletin bireysel emeklilik katılımcılarına yaptığı destek ödemesidir. Ferdi ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve mavi kart sahibi tüm katılımcılar devlet katkısından faydalanabilirler.

Katılım Bankası BES iptali nasıl yapılır?

Katılım Bankası BES iptali için 0850 226 0123 nolu telefonu arayarak Bireysel Emeklilik Sistemini iptal edebilirsiniz.

Garanti BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Garanti Bankası Bireysel emeklilik sisteminden çıkmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. Garanti Bankası erken emeklilik sistemi kapsamında, ilk ödeme itibariyle ilk iki aylık dönemi başlangıç dönemi kabul eder. Bu iki aylık dönemde sistemden ayrılmak isterseniz, ödediğiniz katkı paylarının tümünü geri alabilirsiniz. Garanti Bankası BES iptali için şu adımları izlemeniz gerekir:

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İlk önce Garanti Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak Bireysel Emeklilik Sistemi menüsüne girmeniz gerekiyor. Ardından Sözleşmeden Ayrılma seçeneğine basarak işleminizi gerçekleştirin. Ya da, 444 0336 Garanti BBVA Emeklilik Çağrı Merkezi birimini arayarak sesli olarak BES iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Avivasa BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Bireysel emeklilik sistemi için Avivasa ile çalışıyorsanız, kolayca BES iptali yapabilirsiniz.

444 11 11 numaralı Avivasa Emeklilik Çağrı Merkezi birimini arayın.

Görevli kişinin sorduğu yanıtları cevaplayarak BES iptalinizi gerçekleştirin.

Ziraat BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Ziraat Bankası Bireysel emeklilik sistemi iptali için internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Uygulama içinde bulunan BES seçeneğine tıklayarak iptal talebinizi iletebilirsiniz.

Veya 0850 222 97 00 numaralı telefon numarasını arayabilirsiniz. Ziraat Bankası Emeklilik Çağrı Merkezi birimine ait olan bu numarayı aradıktan sonra sırasıyla 2, 1 ve tekrar 1 rakamını tuşlayın. Görevli kişi, talebinizi onaylamak için birtakım kimlik bilgileri soracaktır. Sorulan sorulara doğru yanıtlar vererek BES iptal işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Allianz BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Allianz, Bireysel emeklilik sistemi iptali için iki farklı seçenek sunar.

Allianz BES İptal Ayrılma Formu alarak doldurmanız ve ilgili yerlere iletmeniz gerekir.

Ya da 0850 399 99 99 numaralı Allianz Sigorta Çağrı Merkezini arayarak, iptal başvurusunda bulunmanız gerekir.

Anadolu Hayat BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Anadolu Hayat kendisi ile çalışanlara, Bireysel emeklilik sistemi iptali için kolaylık sağlar. Anadolu Hayat Emeklilik BES iptal için yapmanız gerekenler yalnızca şunlar:

0850 724 55 00 numaralı Anadolu Hayat Emeklilik Çağrı Merkezini arayın.

Görevlinin istediği kimlik bilgilerinizi iletin.

Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak istediğinizi belirtin.

Vakıf Emeklilik BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Vakıf Emeklilik BES iptal işlemini kurumu arayarak ya da SMS göndererek gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gerekenler şu şekilde:

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SMS atarak BES iptali gerçekleştirmek için, telefonunuzun mesajlar bölümüne girin. VEML boşluk T.C Kimlik Numaranız boşluk CAYMA boşluk Doğrum Tarihinizi yazın. 4933'e SMS gönderin. İptal talebiniz Vakıf Emeklilik tarafından değerlendirmeye alınır. 10 iş günü içinde talebiniz onaylanır veya reddedilir. Aynı şekilde, Vakıf Emeklilik Müşteri Hizmetlerine bağlanarak BES iptali yapmanız mümkün. 0850 222 9 237 numaralı telefonu arayarak müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanabilirsiniz.

Ya da 0549 802 47 75 telefon numarasına WhatsApp üzerinden mesaj atabilir ve personelden bilgi alabilirsiniz.

Yapı Kredi BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Yapı Kredi bankası ile çalışan vatandaşlar, Bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak için aşağıdaki telefon numarasını arayabilir:

0850 222 0 448 numaralı telefonu aramanız halinde BES iptal talebinde bulunabilirsiniz.

Halkbank BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Halkbank Bireysel emeklilik sistemi iptal işlemini telefon aracılığıyla yapabilirsiniz.

0850 222 0 400 numaralı Halkbank Çağrı Merkezine ulaşabilirsiniz.

Sesli yanıt sistemi sayesinde kolayca BES iptali talebinizi iletebilirsiniz.

Halk Emeklilik BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Halk Emeklilik Bireysel emeklilik sistemi içinde yer alan vatandaşların BES iptali yapabilmesi için şu adımları izlemesi gerekir:

0850 800 44 00 numarasını arayarak Halk Emeklilik Cayma işlemleri talebinizi oluşturabilirsiniz.

Sesli yanıt sistemiyle T.C Kimlik bilgilerinizi doğrulayın.

Halk Emeklilik BES iptal talebinizi iletin.

Akbank BES İptal İşlemi NasıL Yapılır?

Akbank ile çalışan vatandaşların Bireysel emeklilik sistemi iptali yapması için aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

444 25 25 numaralı telefonu arayarak Akbank Müşteri Hizmetlerine bağlanabilirsiniz.

Müşteri temsilcisi ile görüşerek BES iptal talebinde bulunmanız gerekir.

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Ya da size en yakın Akbank şubesine kimlik belgenizle gidebilirsiniz.

Bireysel emeklilik sistemi iptal dilekçesini doldurarak görevli kişilere teslim etmeniz yeterli.

Talebiniz 14 gün içinde değerlendirilir, paranız hesabınıza yatırılır.

BES İptali Sonrası Ne Olur?

Zorunlu Bireysel emeklilik sistemi içinde bulunmak istemeyen vatandaşlar, istedikleri zaman BES iptali yapabilir. Sistemden ayrılma durumunda ise kişiden tahsi* edilen paralar iade edilir. Ancak belirli durumlarda birtakım kesintiler yapılır. Gelir vergisi yani, stopaj kesintisi oranları aşağıdaki gibidir:

Sistemden emeklilik hakkı kazanarak ayrılanlardan %5, Vefat, maluliyet ya da tasfiye gibi zorunlu nedenlerden dolayı ayrılanlardan %5, 10 yıl sistemde kalarak, Bireysel emeklilik sisteminden emekli olmadan ayrılanlardan %10, 10 yıldan az sistemde kalarak ayrılan çalışanlardan ise %15 kesinti yapılır.

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