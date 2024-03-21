"1. dönem buzağı destekleme ödemesi tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024/1 Buzağı destekleme ödemeleri için merakla beklenen süreç başladı. Devletin Tarım ve Hayvancılık için verdiği destek kapsamında hesaplara yatırdığı buzağı destekleme ödemeleri için takvim belli oldu. Peki 1. dönem buzağı destekleme ödemesi tarihleri...