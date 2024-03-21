"1. dönem buzağı destekleme ödemesi tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024/1 Buzağı destekleme ödemeleri için merakla beklenen süreç başladı. Devletin Tarım ve Hayvancılık için verdiği destek kapsamında hesaplara yatırdığı buzağı destekleme ödemeleri için takvim belli oldu. Peki 1. dönem buzağı destekleme ödemesi tarihleri...
Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.
Bu kapsamda Buzağı destekleme ödemelerinin 1 Nisan öncesinde hesaplara yatırılacağına dair öngörüler oluştu.
Buzağı destekleme ödemelerinin en geç 29 Mart tarihine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.