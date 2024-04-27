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İlk evim kampanyası ne zaman başlayacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri

Milyonlarca vatandaşın haber beklediği 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunmuştu. Ev sahibi olmak isteyenlere umut kapısını aralayan kampanyada şartlar ve başvuru ayrıntıları bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? İşte 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri...

13:45 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İlk evim konut kampanyası
İlk evim konut kampanyası

Düşük faizli konut kredisi imkanı, ilk defa ev sahibi olacak olan vatandaşlar için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, ikinci ev almak isteyenler için getirilen sınırlamalar da tartışma konusu haline geliyor. Gelecek açıklamalar ise ev almak isteyenler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki ilk evim kampanyası ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi başvuru ekranı 2024...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON GELİŞMELER

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.



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