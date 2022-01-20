Özgün 3600 ek göstergede son durum ne? Bakan Bilginden 3600 ek gösterge açıklaması
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3600 ek göstergede son durum ne? Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge ile gelişmeler yakından takip ediliyor. 3600 göstergede son durum ne? sorusu sıklıkla sorgulanıyor. Memur maaşları, emekli maaşları ve emeklilik tazminatı için doğrudan etkili olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir açıklamada geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3600 ek göstergede son durum ne? Bakan Bilginden 3600 ek gösterge açıklaması
3600 ek gösterge

3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurların hem maaşları hem de emekli aylıkları artacak. 3600 Ek Göstergeye ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Meclis'te olacağını söyledi. Bakan Bilgin, ''Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz'' diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili soru üzerine Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.

Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.

Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, "Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3600 ek göstergeli olmaz. 3600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek" dedi.

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