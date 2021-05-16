Özgün 5 günlük İstanbul hava durumu İstanbulda yağmur etkili oluyor
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5 günlük İstanbul hava durumu: İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da aniden bastıran yağmur etkili oluyor. İstanbul'da son günlerde etkili olan hava sıcaklarından sonra bugün bazı yerlerde yer yer yağmur etkili oluyor. Peki önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük İstanbul hava durumu.

Haber Merkezi İHA
5 günlük İstanbul hava durumu: İstanbul’da yağmur etkili oluyor
5 günlük İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul’da yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlara zor anlar yaşadı. Yağış kentin Avrupa Yakası’nda etkisini sürdürüyor.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34


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