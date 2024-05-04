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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri

"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemlerine dair araştırmalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılıyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri

14:35 - 4/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
aile destek ödemeleri 2024
aile destek ödemeleri 2024

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri hakkında sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Mayıs ayının ilk haftası ile beraber hız kazandı.

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.


Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor.


Bu kapsamda ilgili Bakanlık ya da Bakan'dan açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.


AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.


Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.


AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.


12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

#Aile Destek Ödemeleri
#Aile Destek
#aile sosyal yardım
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