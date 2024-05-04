Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri hakkında sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Mayıs ayının ilk haftası ile beraber hız kazandı.
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.
Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor.
Bu kapsamda ilgili Bakanlık ya da Bakan'dan açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.