ALES/3 sonuçları açıklandı! ÖSYM'den ALES soru ve cevaplarını yayınladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 20 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçları için gözünü, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte ÖSYM tarafından uygulanan ALES/3 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takviminde, 20 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayıp 12.30'da sona erecek ALES 3 sınavının sonuçları 9 Aralık 2022'de saat 10:00'da açıklandı.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı sonuçları, her sınavda olduğu gibi bu oturumda da AİS üzerinden ilan edildi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

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Sınav sonuçları posta yoluyla veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek. ÖSYM AİS'ten erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sınav sonuç ekranında adaylar, sayısal ve sözel alanda katıldıkları oturumlardan doğru-yanlış cevap sayıları ile birlikte elde ettikleri puanları görüntüleyecek.

ALES SINAV SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES-3 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u ÖSYM tarafından yayımlanmış durumda. Adaylar kitapçıkta yer alan doğru cevaplara göre sonuçlarını tahmin edebilirler.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 30 Kasım 2022 23:59’a kadar kontrol edilebilecektir. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

2023 ALES SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALES SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.