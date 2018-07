Açıköğretim’den özel eğitim e-danışmanlık hizmeti

Proje kapsamında 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik e-danışmanlık hizmeti sunuldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden alanında uzman öğretim elemanlarının da yer aldığı projede gelişimsel ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin akademik başarılarının özel eğitim e-danışmanlık yoluyla desteklenmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda proje kapsamında; gelişimsel ve zihinsel yetersizlik tanısı konulan, engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan 30 Açıköğretim öğrencisine danışmanlık hizmeti verildi.



“Uzmanlar canlı derslerde öğrenciler ile bir araya geldi”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney “e-Kampüs üzerinden gerçekleştirilen derslerde canlı ders uygulaması, sunular ve eğitim videolarından yararlanıldı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim alan uzmanları e-Kampüs ortamında, canlı dersler ile öğrencilerle bir araya geldi. Bu kapsamda ders çalışma stratejileri, ders çalışma tekniklerini anlatmak amacı ile destek isteyen öğrencilerimize e-Kampüs ortamında 12 hafta boyunca haftada 6 saat süreyle ders anlatımı yapıldı. Dönem sonunda bu eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarılarında artış olduğunu gördük” şeklinde konuştu.

MEB bursluluk sınav sonuçlarını açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınav sonuçlarının açıklandığı MEB ODSGM resmi web sitesinde yayınladığı duyuruldu.12 Mart’ta başlayan süreç, 18 Temmuz’da sona ererken, kurum tarafından bundaki işlemlerin nasıl yapılacağı açıklandı. Sınav değerlendirmesi sonra veli isterse sonucu itiraz edebilme hakkına sahip.BURSLULUK SINAVI SONUCU SORGULAMA SAYFASI3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00’da sınava giren öğrenciler, sınavdan 45 gün sonra hem MEB’in resmi web sayfasından hem ÖDSGM (Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) sayfasından öğrenebiliyor. Sonuçlar kurum tarafından 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklandı. Veliler kurumun sorgulama sayfasına girerek sonuçları inceleyebiliyor.MEB SINAV SONUCUNU AÇIKLAMADAN ÖNCE NEYE DİKKAT EDİYOR?Kurumun en hassas olduğu konulardan bir tanesi ‘yaptığı sınavların değerlendirilmesi’ oluyor. Yayımlanan kılavuzda kurumun değerlendirmesi özetle; sınav kağıtları optik okuyucudan geçiyor; öğrencin girdiği sınava dair tüm soruların doğru sayısı ve yanlış sayısı belirlenir. Ham puan üzerinden yanlış cevap sayısının üçte biri, öğrencin doğru yaptığı sayıdan çıkartılır. Genel ortalama bulmak için, sınava giren tüm öğrencilerin ham puanlarının toplamı belirlenir ve sınava giren öğrenci sayısı üzerinden bölünür. Standart sapma(puanları yükseltecek veya azaltacak sistem) test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması kurum tarafından araştırılır.BURS KAZANAN ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?3 Haziran’da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okulmüdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden gerçekleştirebiliyor.Bursu kazanan öğrencinin bursu kesilmesi durumu “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nin 18 inci Maddesi”ne göre yapılıyor. Peki 18’inci madde nedir? Yönetmelikte yayınlanan 18’inci madde: Nakli yapılan yatılı öğrencinin yatılılığı, yerleşim birimindeki pansiyonlarda açık kontenjan bulunmaması hâlinde öğrencinin yatılılığının sona ereceği hükme bağlanmıştır.BURSLULUK SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?Sonuçlar açıklandıktan sonra veli sınav sonucuna itiraz hakkına sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgiye göre, veli şu şekilde itiraz edebiliyor:a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Faks üzerinden işlemler önceki yıllarda kalkmıştır, MEB önceki tarihlerde duyuru olarak ilan etti.)e. İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından MEB Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat /ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına 20 TL (yirmi TL KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır. f. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

KPSS giriş yerleri açıklandı KPSS 2018 lisans sınavı sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Memur adayları sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle öğrenebilecekler....Sınava nerede gireceğinizi öğrenmek için tıklayın!

YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de yapılacak Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 5'inci YÖKDİL sınavına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sınavın 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sınav başvurularının 8-17 Ağustos'ta, elektronik ortamda "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacağı bildirildi. Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.