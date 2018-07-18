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EĞİTİM

KPSS 2018 sınav giriş yerleri açıklandı

KPSS giriş yerleri açıklandı

KPSS 2018 lisans sınavı giriş yerleri açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden sınava giriş yerlerini öğrenebilecekler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Her yıl binlerce adayın beklediği KPSS'de 2018 yılı sınav giriş yerleri ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.
Her yıl binlerce adayın beklediği KPSS'de 2018 yılı sınav giriş yerleri ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.

KPSS 2018 lisans sınavı sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

Memur adayları sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle öğrenebilecekler....

Sınava nerede gireceğinizi öğrenmek için tıklayın!

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