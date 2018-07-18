KPSS giriş yerleri açıklandı

KPSS 2018 lisans sınavı sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı.
Memur adayları sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle öğrenebilecekler....
KPSS 2018 lisans sınavı sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı.
Memur adayları sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle öğrenebilecekler....
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