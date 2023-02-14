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Depremde binaların kaçında oturulabilir, kaçının acil yıkılması gerekiyor? Bakan Kurum tek tek paylaştı

Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana illerimizi etkiledi. Deprem 31 bin 643 canımızı aldı. Devlet ile millet el ele verip bu afetin üstesinden gelmek için var gücüyle çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

09:28 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Acil yıkılacak veya hasar almış bina sayısı kaç?

Acil yıkılacak veya hasar almış bina sayısı kaç?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, biraz önce Kahramanmaraş'tan tüm Türkiye'yi mutlu eden bir haber aldıklarını, enkazdan bir kişinin canlı çıkarıldığını ve tedavi altına alındığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin aynı motivasyonla enkazlarda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları bitti mi?

Kurum, şu an için Gaziantep'teki can kaybının 3 bin 729'a ulaştığını, arama kurtarma çalışmalarıyla enkazdan kurtarılan vatandaşların sayısının da 15 bin 10 olduğunu kaydetti. AFAD'ın koordinasyonunda Gaziantep'te arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarının cansiperane çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, "Şu an 18 enkazımızda arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. 1306 enkazda arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır." diye konuştu.

Depremde ağır hasar almış bina sayısı kaç?

Depremde yıkılan bina sayısı kaç?

Depremden etkilenen 10 ildeki hasar tespit çalışmalarını 6 bin 500 personelle sürdürdüklerini ifade eden Kurum, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve iş yerine denk geliyor yani 190 bin konutumuz ve iş yerimiz yıkılmış, ağır hasar almış durumda." dedi.

Gaziantep genelinde 10 bin 777 binadaki yaklaşık 24 bin 700 konut ve iş yerinin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettiklerini bildiren Kurum, yapılan tespitlerin günlük olarak e-Devlet üzerinden açıklandığını ve vatandaşların hasar tespitlerini görebileceklerini söyledi.




#deprem
#ağır hasarlı bina
#yıkılacak bina
#murat kurum
1 saat önce
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Depremde binaların kaçında oturulabilir, kaçının acil yıkılması gerekiyor? Bakan Kurum tek tek paylaştı
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