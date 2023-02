Kurum, şu an için Gaziantep'teki can kaybının 3 bin 729'a ulaştığını, arama kurtarma çalışmalarıyla enkazdan kurtarılan vatandaşların sayısının da 15 bin 10 olduğunu kaydetti. AFAD'ın koordinasyonunda Gaziantep'te arama kurtarma ekipleri, güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarının cansiperane çalışma yürüttüğünü anlatan Kurum, "Şu an 18 enkazımızda arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. 1306 enkazda arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır." diye konuştu.