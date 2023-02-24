Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 6 bin 40 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin yaraları devlet millet el ele vererek sarılıyor.

Deprem 10 ilde can kaybı ve yaralı sayısı kaç oldu?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 556'ya yükseldiğini açıkladı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunus Sezer, depreme ilişkin son durumu şu şekilde açıkladı: "Depremlerde can kaybı şu an itibarıyla 43 bin 556 kişiye ulaştı. Beslenme konusunda da 50 milyon 750 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda. Hasar tespitleri konusunda 4 milyona yakın bağımsız bölümde hasar tespiti bitirilmiş durumda. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalardan eşya taşıma yönünde bir faaliyette bulunmasının yasak olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu yasağı kendi can güvenliği açısından önem arz etmektedir."

e devlet AFAD deprem yardımı sorgulama ekranı

AFAD Başkanı Sezer, deprem yardımlarına ilişkin de şunları dile getirdi: “864 bin kişiye ödeme yapmış bulunuyoruz. e-Devlet üzerinden ödemeleri kontrol edebiliyorlar. Kira yardımları da yine e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Evim Yuvan Olsun kampanyasına ilişkin 500'ün üzerinde kendi evini vermek isteyen vatandaşımız var. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlarımız var."

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanlarının oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadırın kurulumunun tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada Hatay'da 84 bin 316, Kahramanmaraş'ta 74 bin 112, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 48 bin 500, Malatya'da 26 bin 960, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 7 bin 282, Diyarbakır'da 7 bin 458, Kilis'te de 4 bin 579 çadır kurulduğu bildirildi.

Bölgede ilk etapta 100 bin konteynerin kurulumuna başlandığı bilgisine yer verilen paylaşımda, depremden etkilenen illerden Hatay'da 1120, Kahramanmaraş'ta 1047, Gaziantep'te 1206, Adıyaman'da 656, Malatya'da 605, Şanlıurfa'da 1800, Osmaniye'de 127 konteyner kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Türk Kızılay 18 bin personeliyle yaraları sarmaya çalışıyorDepremin hemen ardından kan bağışı çağrısı yapan Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde farklı noktalara aşevi, mobil mutfak ve ikram araçları yerleştiren kurumun depremzedelere yönelik beslenme desteği sürüyor.

Kızılay, 4 bini profesyonel, 14 bini gönüllü olmak üzere 18 bin personeliyle deprem bölgesinde çalışıyor.

Ağırlıklı olarak depremzedelerin beslenme hizmetlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunan Kızılay, arama kurtarma ekipleri ile diğer çalışan ve gönüllülere de beslenme desteği sağlıyor.

Kızılayın koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle birlikte bölgede saat 12.00 itibarıyla 5 aşevi, 199 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 5 mobil fırın ve 21 sahra mutfağı hizmet veriyor.

Afet Beslenme Grubu şu ana kadar yaklaşık 5,6 milyon kap sıcak yemek, 1,2 milyon kap çorba, 6 milyon litre su, 6,1 milyon ekmek ve 3,5 milyon ikramlık malzemeyle beslenme hizmeti verdi.

Acil yıkılacak veya ağır hasarlı bina sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve iş yerine denk geliyor yani 190 bin konutumuz ve iş yerimiz yıkılmış, ağır hasar almış durumda." dedi. Bakan Kurum, “Cuma gününe kadar ilin tamamına doğal gaz vermeyi planlıyoruz.” dedi.







