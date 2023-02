Deprem 10 ilde can kaybı ve yaralı sayısı kaç oldu?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 556'ya yükseldiğini açıkladı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunus Sezer, depreme ilişkin son durumu şu şekilde açıkladı: "Depremlerde can kaybı şu an itibarıyla 43 bin 556 kişiye ulaştı. Beslenme konusunda da 50 milyon 750 bin sıcak yemek dağıtılmış durumda. Hasar tespitleri konusunda 4 milyona yakın bağımsız bölümde hasar tespiti bitirilmiş durumda. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalardan eşya taşıma yönünde bir faaliyette bulunmasının yasak olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu yasağı kendi can güvenliği açısından önem arz etmektedir."