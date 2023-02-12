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Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar
Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde deprem yıkıma sebep oldu. Su ve besin yoluyla bulaşan hastalıklar toplum içinde hızla salgınlara yol açabilen hastalıklardır. Sağlık Bakanlığı, deprem sonrası su ve besinler ile bulaşan hastalıkları önlemeye yönelik uyarılarda bulundu. Peki Su ve besinlerde bulaşan Hastalıklardan korunmak için neler yapılmalı?
Kendinizi ve ailenizi koruyun:
• Suyunuzun güvenli olup olmadığını öğrenmek için sağlık otoritelerini ve yerel yetkilileri dinleyin
• İçmek, besinleri yıkamak, yemek hazırlamak ve diş fırçalamak için ambalajlı su kullanın.
• Ambalajlı suyunuz yoksa, güvenli hale getirmek için suyunuzu kaynatın veya dezenfekte edin.
• Yemek yemeden veya hazırlamadan önce, çocuklarınızı beslemeden önce
• Yaraları tedavi etmeden veya hasta birine bakmadan önce ve sonra
• Tuvalete gittikten sonra, bebek bezini değiştirdikten veya tuvalete gitmiş bir çocuğu temizledikten sonra
Sabun yoksa, en az %60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.
• Soğukta saklanmamış et ve süt ürünlerinden kaçının
• Yiyecekleri iyi pişirin, sıcak yiyin ve üzerini kapatın
• Kendi soyduğunuz meyve ve sebzeler dışındaki çiğ yiyeceklerden kaçının
• Yiyecek hazırlama alanlarını ve mutfak gereçlerini sabun ve güvenli su ile temizleyin ve yeniden kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin
• Kendinizi, çocuklarınızı, çocuk bezlerini ve giysilerinizi içme suyu kaynaklarından 50 metre uzakta yıkayın
En yakın sağlık kuruluşuna başvurun, evdeyken ve tedavi görmek için beklerken susuz kalmamaya devam edin, sulu ishali varsa bebeğinizi emzirmeye devam edin.