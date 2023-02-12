Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 6-12 Şubat'ta deprem bölgesinde ücretsiz düzenlenen seferler ile 127 yolcu treni ile 24 bin 400 yolcunun taşındığını, 18 yük treni ve 218 vagon ile yardım malzemelerinin taşındığını bildirdi.

Depremzedelerin bölgeden tahliyesi için tüm imkanlar seferber edildi. 10 ilde yıkıma neden olan sarsıntıların ardından depremzedeler güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da (TCDD), afetzede vatandaşların deprem bölgesinden ücretsiz tahliyesini sürdürüyor.

TCDD Afetzede Aktarım Trenleri Seferleri

TCDD Afetzede Aktarım Trenleri

Hatay, İskenderun ve Osmaniye’de bulunan depremzedelerden Ceyhan, Adana, Tarsus ve Mersin 'e seyahat etmek isteyenler için Afetzede Aktarım Trenleri hizmet veriyor.

Afetzede Aktarım Trenleri Seferleri ise şöyle planlandı;

İskenderun 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, Osmaniye 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, Ceyhan 10.40, 13.40, 16.40, 19.40, 22.40, Adana 11.40, 14.40, 17.40, 20.40, 23.40, Tarsus 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30, Mersin 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00

TCDD'den yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızın, depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsizce seyahatleri sağlanmaktadır." denildi.

Demiryolu ile bugüne kadar 127 yolcu treni ile 24 bin 400 yolcu, 18 yük treni ile 218 vagon yardım malzemesini ücretsiz taşındı. Bugün için ise 30 yolcu ve 4 yük treni planlaması yapıldı

TCDD ücretsiz tren seferleri

Ücretsiz tren seferleri şöyle;

Malatya'dan; 4 Eylül Ekspresi Malatya-Ankara, Malatya Kalkış:15:30. Güney Ekspresi Malatya-Kayseri, Malatya Kalkış: 20:28.

Adana’dan; Erciyes Ekspresi Adana-Kayseri, Adana Kalkış: 16:30; Toros Ekspresi Adana-Konya, Adana Kalkış: 08:00.

Ayrıca; Malatya-Sivas-Kııkkale-Ankara Hızlı Tren aktarmalı Malatya kalkış 08.30 ve 09.00. Akşam 18.00 ve 18.30.







