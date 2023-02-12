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TCDD ücretsiz seferleri
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 6-12 Şubat'ta deprem bölgesinde ücretsiz düzenlenen seferler ile 127 yolcu treni ile 24 bin 400 yolcunun taşındığını, 18 yük treni ve 218 vagon ile yardım malzemelerinin taşındığını bildirdi.
Depremzedelerin bölgeden tahliyesi için tüm imkanlar seferber edildi. 10 ilde yıkıma neden olan sarsıntıların ardından depremzedeler güvenli bölgelere tahliye ediliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları da (TCDD), afetzede vatandaşların deprem bölgesinden ücretsiz tahliyesini sürdürüyor.
TCDD'den yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızın, depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsizce seyahatleri sağlanmaktadır." denildi.
Demiryolu ile bugüne kadar 127 yolcu treni ile 24 bin 400 yolcu, 18 yük treni ile 218 vagon yardım malzemesini ücretsiz taşındı. Bugün için ise 30 yolcu ve 4 yük treni planlaması yapıldı
Ücretsiz tren seferleri şöyle;