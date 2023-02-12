Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 şehri yerle bir etti. Meydana gelen depremde eski yapı veya deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda oturan binlerce vatandaş hayatını kaybederken Bolu, Isparta, Uşak, Bilecik deprem risk haritası merak kazandı. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

Bolu fay hattı nereden geçiyor? Bolu fay hattı haritası

Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Atilla Yılmaz, Bolu’da bulunan fay hatlarına ilişkin olarak, “Bolu çok aktif fay hatlarının olduğu bir yerde ciddi deprem tehdidi altında olan bir şehir. Sadece kent merkezi de değil Mudurnu ve Gerede’de aktif faylar yer alıyor. Kasaplar, Dağkent ve Bürnük fayı. Bunların kent merkezi içinden geçtiği düşünülüyor. Ancak net bir şekilde ortaya koyulabilmesi için daha önce de söylediğim gibi paleosismoloji çalışmaları yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Isparta deprem fay hattı haritası Isparta deprem riskli olan yerler

Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar çeşitli sebeplerle bir yüzey boyunca kırılırlar ve oluşan iki parça birbirine göre göreceli olarak yer değiştirmekte. Bu yer değiştirmeler birbirlerine doğru hareket eden yani yakınsayan, birbirlerinden uzaklaşan ve birbirlerini sıyıran hareketler olabilir. Levhaların bu hareketleri sonucunda ise büyük enerjiler açığa çıkar ve depremler oluşabilmekte. Isparta’nın deprem haritasına göre, Burdur, Tatarlı, Sultandağı, Beyşehir Gölü, Kumdanlı, Isparta ve çevresinin en büyük fay hattını oluşturuyor.

Çanakkale fay hattı nereden geçiyor?

Çanakkale’de Çan-Biga fay hattı riskli bölgeler arasında yer almakta. Çanakkale İli Deprem Haritasında, Çanakkale il ve ilçelerinin içinde bulundukları deprem kuşakları, aktif fay hatları, risk bölgeleri gösterilmektedir.

Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice ilçeleri birinci dereceden deprem kuşağında yer almakta.

Prof. Dr. Doğan Perinçek Çanakkale depremine ilişkin olarak “Depremin Karabiga-Biga-Erdek tarafına yönelmesi, Çan’daki fayı tetikleyecek anlamına geliyor. Bu depremin ve Marmara’daki fayların üzerinde durmamın nedeni de o. Çanakkale'de Evciler fayı, Biga-Çan Fay zonu bulunuyor.

Bilecik’te fay hattı nereden geçiyor?

Bilecik ili merkezi 1.derece deprem kuşağı bölgesinde yer almasına rağmen il genelinde son yüzyılda hasar yapıcı deprem meydana gelmemiştir.

Bilecik ilinin kuzey bölgesi yüksek genlikli ama düşük periyota sahip depremler tarafından etkilenmektedir. Bu durum ilin kuzey bölgesinden Kuzey Anadolu fay hattının geçmesi sebebiyle oluşmaktadır. Kuzey Anadolu fay hattının varlığı Bilecik ilinin riskli alan olmasına sebep olmaktadır. Dahası, ilin güney bölgesinde aktif deprem faylarının bulunması bu bölgede düşük büyüklüklere sahip olmasına rağmen sık sık depremler olmasına sebep olmaktadır. Bilecik ili genel olarak kaya zemine sahip olmasına rağmen çok sayıda deprem örneği göstermektedir ki kaya zeminlerde dahi deprem esnasında zeminlerde ve yapılarda riskli durumlar oluşabilmektedir. Bu sebeple risklerin önceden belirlenip buna göre önlemler alınması gerekmektedir.

Bilecik ili deprem risk haritası



