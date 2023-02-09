AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,7 olduğu belirlenirken, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşanan depremin ise 6,4 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Peki, Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

ADIYAMAN DEPREMİNDE SON DURUM: 9 ŞUBAT 2023

Adıyaman'da yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Ekipler bölgede, beton yığınları arasında zorlu bir mücadele verirken, depremzedeler ise bir yandan ekiplere yardım etmeye diğer yandan da gecenin soğuğu ile mücadele etmeye çalışıyor. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bazı enkazları köpekler yardımı ile kontrol ediyor.

ADIYAMAN'DA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği’nde depremin ildeki bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Can kayıpları ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Mücadele ediyoruz. Can kayıplarımız var. Can kayıplarının artmaması en büyük dileğimiz. Adıyaman’da 896 tane vatandaşımızı kaybettik, 400 tane yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kayıpların artmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

CAN KAYIPLARI VE YARALI SAYISI YÜKSELİYOR!

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı.







