Can kayıpları ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Mücadele ediyoruz. Can kayıplarımız var. Can kayıplarının artmaması en büyük dileğimiz. Adıyaman’da 896 tane vatandaşımızı kaybettik, 400 tane yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kayıpların artmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.