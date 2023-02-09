|
Özgün

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Adıyaman'da yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Adıyaman'da yaşanan deprem çalışmalarında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Adıyaman depreminde son durum haberimizde.

09:45 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adıyamanda son durum

Adıyamanda son durum

AFAD verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,7 olduğu belirlenirken, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşanan depremin ise 6,4 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Peki, Adıyaman'da ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

ADIYAMAN DEPREMİNDE SON DURUM: 9 ŞUBAT 2023

Adıyaman'da yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Ekipler bölgede, beton yığınları arasında zorlu bir mücadele verirken, depremzedeler ise bir yandan ekiplere yardım etmeye diğer yandan da gecenin soğuğu ile mücadele etmeye çalışıyor. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri bazı enkazları köpekler yardımı ile kontrol ediyor.

ADIYAMAN'DA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği’nde depremin ildeki bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Can kayıpları ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Mücadele ediyoruz. Can kayıplarımız var. Can kayıplarının artmaması en büyük dileğimiz. Adıyaman’da 896 tane vatandaşımızı kaybettik, 400 tane yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kayıpların artmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

CAN KAYIPLARI VE YARALI SAYISI YÜKSELİYOR!

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı.



#adıyaman
#adıyaman son durum
#adıyaman deprem
#deprem
#deprem haberleri
39 dakika önce
default-profile-img
Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti
İslahiye'de depremzedeler çadır kente yerleştirildi asker çorba dağıttı
Gaziantep Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı
Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda Bochum'u yendi
Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramalar 17 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyecek
Hong Kong Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.