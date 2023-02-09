Asrın felaketinde dördüncü gün: 10 ilde 17 bin 674 kişi hayatını kaybetti

23:55:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Toplam 17 bin 674 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 72 bin 879 vatandaşımız ise yaralanmıştır" dedi. Oktay, "Bizim yüreklerimizi ısıtan başka bir Haber var. 121 kişi enkazdan kurtarıldı. 72 saatten sonrası kritik saatlerdir. Destek faaliyetinde bulunanların ümitlerini sağ tuttuğunun güzel bir örneğidir. Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır, Adana, Osmaniye'de arama kurtarma çalışması büyük oranda tamamlanmıştır.