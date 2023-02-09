Asrın felaketinde dördüncü gün: 10 ilde 17 bin 674 kişi hayatını kaybetti

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Hatay'da bir çocuğun enkazdan kurtarılma anı.
AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay başta olmak üzere diğer pek çok ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Türkiye genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin vurduğu 10 kentte OHAL ilan edildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "Bazı yerlerde havalimanları çalışmadı. Elektrik su doğalgaz bütün olumsuzluklara kara kışın getirdiği olumsuzluklara rağmen vatandaşımızın bir an önce imdadına yetişebilmek için Türkiye devletiyle milletiyle seferber oldu. Birçok afette çalıştık. Afette üsulumuz şudur, arkadaşlarımız masanın etrafında çalışırlar, bizler de sahada sıkıntıları belirleriz, değerlendirir çözüm üretiriz. Geldiğimden beri şuradan kalktığım saat çok olamadı. Sahaya da gidemedim. Büyük bir afet alanında güçlü bir en büyük depremlerden birisi. AFAD ölüm sayılarını sürekli olarak açıklamaktadır. Enkazdan yaralı olarak kurtulanları açıklamaktadır. Burada büyük bir operasyon yürüttüğümüzü söylemem gerekir." ifadelerini kullandı.
Bakan Ersoy: Malatya’da marketler ve eczanelerin yarısı açıldı. Rutin sağlık taramalarına başlandı. Doğanşehir Devlet Hastanesi pazar günü yeniden hizmet verecek. Bugün itibarıyla hayat normalleşmeye dönecek, konteyner kentlerin kurulumuna başlıyoruz.
Bakan Özer: 10 ilde 4 bin 106 öğretmenimiz arama kurtarmaya katılıyor.
Bakan Karaismailoğlu, "Burayı eski haline getirmeden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.