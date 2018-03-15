Afrin Son Durum... Afrin merkezine metreler kaldı

Afrin'deki son durum haberimizde. Afrin'deki operasyon başarılı şekilde sürerken öldürülen terörist sayısı da giderek artıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı. TSK, Zeytin Dalı harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde dünden itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını ve müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3444 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’e 600 metre kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO birliklerinin Afrin’le arasında yalnızca bir dağ ve 600 metrelik bir mesafe kaldığı bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, stratejik öneme sahip olan Zirikat ve Deyr Müşmüşe’yi PKK/YPG’li teröristlerden temizleyerek kontrolü ele geçirdi. Zirikat ve Müşmüşe köylerinin alınmasıyla TSK ve OSO kuvvetlerinin Afrin’le arasında yalnızca bir dağ ve 600 metrelik bir mesafe kaldığı kaydedildi.TSK ve ÖSO’nun Cinderes ve Şeran bölgelerinden Afrin’e bütün giriş ve çıkışları gözetlediği kaydedildi. Top atışları ve teröristlerle yapılan şiddetli çatışmanın ardından TSK ve ÖSO köye girerek kontrolü ele geçirdi. Afrin’in düşmesinden sonra Mabatli bölgesinde bulunan bütün köylerin kuşatma altında kalmış olacağı kaydedildi. Mabatli bölgesinde 5 beldeye ait bazı köylerin bulunduğu belirtildi.ÖSO, çatışma aralarında cemaat halinde vakit namazlarını kılarak kazandıkları zaferler için Allahu tealaya hamd ve şükürleri arz etti ve zafer için dua etti.

ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız."

AFRİN'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI: 3524

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Afrin'e yönelik harekatın başarıyla devam ettiği belirlendi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3524 oldu.

PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, farklı yer ve olaylarda çekilmiş çocuk fotoğrafları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı. "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yıkıntılar arasındaki çocuk fotoğrafının Yemen'de çekildiği, 12 Eylül 2017 tarihli, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kendi hava saldırılarını 'denetledi' ve haklı çıkardı" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi. Yaralı kardeşini öpen bir çocuğun yer aldığı ve "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle paylaşılan fotoğrafta da Duma'da Esed güçlerinin saldırısında yaralanan 2 çocuğun görseli olduğu ortaya çıktı.

Terör yanlısı hesaplar, İsrail'in Gazze saldırıları üzerinden de manipülasyon yapmaya çalıştı. Yine "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yaralı çocuk görselinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısından sonra çekildiği belirlendi. Fotoğrafta, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda bacaklarını kaybetmiş bir çocuk yer alıyor. Propaganda hesapları daha önce de Esed rejiminin bombardımanında yaralanan çocukların yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Afrin'de alınan köy sayısı 8'e çıktı

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO, Afrin’de 3 köyü daha teröristlerden temizlenmişti.

TSK ve ÖSO tarafından ortak düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’deki Körke, Meşmuş ve Ezraak köyleri terör örgütlerinden temizlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ortak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 53. gününde devam ediyor. Yürütülen operasyonda binlerce terörist etkisiz hale getirilirken, birçok köyde terör örgütü PKK/PYD tarafından temizlendi. Terör örgütlerinden kurtarılan köyler arasına, bugün Cinderes güzergahındaki Körke, Meşmuş ve Ezraak köyleri de eklendi.

Afrin’e fırtına obüs topları sevk edildi

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi.Zeytin Dalı Harekatı’nın 53’üncü gününde Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu, Afrin’i kuşatmaya devam ediyor. Kilis’ten Afrin kırsalına fırtına obüs toplarının peyder pey sevki sürüyor. Tırların üzerine yüklenen fırtına obüsler, ihtiyaç duyulan yerlere gönderiliyor. Sınır hattında askeri hareketlilik sürerken, sevkıyatların ihtiyaç duyulan bölgelere ve karakollara gönderileceği öğrenildi.

Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halkı silah zoru ile ilçede tutmaya çalışıyor.Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ve ÖSO unsurları Afrin kapısına dayandı. Bölgedeki YPG/PKK unsurlarının zulmünden kaçan sivil halk, teröristlerin baskılarına maruz kalıyor. TSK, ilçeyi terk etmeye çalışan sivillerin teröristlerce engellendiği anları içeren bir video paylaştı.

TSK: Cinderes'te bir askerimiz şehit oldu Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 52. gününde bilgilendirme yaptı.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı ifade edildi.TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.TSK Afrin'de 4 köyü terörden temizlediBozdağ: 3381 terörist etkisiz hale getirildiAfrin'e son 1.5 kilometre

TSK: “Afrin bölgesinde 1 asker şehit oldu”

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Afrin’den Ordu’ya acı haber geldi

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart’ın acı haberi memleketi Ordu’nun Ünye ilçesindeki ailesine ulaştı.Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle mücadele eden 26 yaşındaki Taner Kart, Cinderes bölgesinde tankı park edip mevziye yerleştirdiği sırada el yapımı bombaya basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart’ın ailesine acı haberi Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney verirken, şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Henüz bir yıllık evliydi

Aslen Ordu’nun Akkuş ilçesi Tuzak Mahallesi’nden olan ve Ünye’de ikamet eden Nurlu ile İlhan Kart’ın 2 çocuğundan biri olan Taner Kart’ın henüz bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Eşi Ayşe Kart’ın İstanbul’da olduğu ve acı haberi alır almaz Ünye’ye hareket ettiği öğrenildi.

TSK Afrin'de 4 köyü terörden temizledi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Başilhaya, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı İskan köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kızılbaş ve Kutanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.TSK ve ÖSO birlikleri gün içinde Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini kurtarmıştı.Böylece sabah saatlerinden bu yana ele geçirilen köy sayısı 12'ye ulaştı.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 163'ü köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 201 bölgeyi kontrolü altına aldı.Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.TSK: Cinderes'teki 1 askerimiz şehit olduArdahan'dan PÖH'ler Afrin'e uğurlandı