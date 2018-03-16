Afrin Son Durum... Afrin tamam gibi

Afrin'deki son durum haberimizde. Afrin'deki operasyon başarılı şekilde sürerken öldürülen terörist sayısı da giderek artıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı. TSK, Zeytin Dalı harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde dünden itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığını ve müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiğini duyurdu.

AFRİN OPERASYONUNDA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 2 köy ve iki tepeyi daha teröristlerden kurtardı.Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı. TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 210'u köy ve 43'i kritik nokta olmak üzere 253'e ulaştı. Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı. Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

AFRİN'DE 3530 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız."

AFRİN'DE SONA DOĞRU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Afrin’in yüzde 70’inde güvenlik sağlandı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge teröristlerden temizlendi ve şu an itibarıyla yüzde 70’in üzerinde coğrafi konum itibariyle güvenliği sağlanmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı bir televizyon programında Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatı’nın 55’inci gününe gelindiğini anımsatan Kalın, "60’ıncı güne gelmeden Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge teröristlerden temizlendi ve şu an itibarıyla yüzde 70’in üzerinde coğrafi konum itibariyle güvenliği sağlanmış durumda" bilgisini paylaştı.

"Teröristler için çember daraldı"

Harekatın başarılı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Kalın, teröristler için çemberin iyice daraldığını söyledi. Kalın, çok kısa bir zaman içinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesinin öngörüldüğünü kaydederek, "Bizim askerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sokak sokak, ev ev, köşe köşe bir mücadele veriyor. Özellikle şu anda Afrin Harekatının şu aşamasında çok hassas bir süreç yürütülüyor sivillere herhangi bir zarar gelmemesi ve o bölgenin tamamen teröristlerden temizlenip sivillerin güvenliğinin sağlanması için. Çünkü bir tarafta çatışma devam ederken sivilleri koruyorsunuz, diğer taraftan da güvence altına aldığınız yerlere tekrar sızma olmaması için oralarda bir güvenlik koridoru oluşturmanız gerekiyor" diye konuştu.

Kalın, teröristlerin Afrin’i yeni bir Kandil yapmak istediğine dikkat çekerek, Zeytin Dalı Harekatı ile bu planın bertaraf edildiğini ifade etti. Türkiye’nin sınırının hemen yanı başında yeni bir Kandil yapılmasına asla izin vermeyeceğini belirten Kalın, "Bu harekatla bu oyunu da bozmuş olduk. Çıkan belgelere baktığınız zaman orayı büyük bir terörist eğitim kampına dönüştürmek istemişler. Bu tür yerlere dışarıdan PYD’ye, YPG’ye destek, DEAŞ’a karşı mücadele adı altında özellikle Avrupa’dan birçok yabancı savaşçının geldiğini biliyoruz. Bazıları kendilerini ifşa ediyorlar" şeklinde konuştu.

PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, farklı yer ve olaylarda çekilmiş çocuk fotoğrafları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı. "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yıkıntılar arasındaki çocuk fotoğrafının Yemen'de çekildiği, 12 Eylül 2017 tarihli, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kendi hava saldırılarını 'denetledi' ve haklı çıkardı" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi. Yaralı kardeşini öpen bir çocuğun yer aldığı ve "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle paylaşılan fotoğrafta da Duma'da Esed güçlerinin saldırısında yaralanan 2 çocuğun görseli olduğu ortaya çıktı.

Terör yanlısı hesaplar, İsrail'in Gazze saldırıları üzerinden de manipülasyon yapmaya çalıştı. Yine "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yaralı çocuk görselinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısından sonra çekildiği belirlendi. Fotoğrafta, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda bacaklarını kaybetmiş bir çocuk yer alıyor. Propaganda hesapları daha önce de Esed rejiminin bombardımanında yaralanan çocukların yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Afrin'de alınan köy sayısı 8'e çıktı

TSK ve ÖSO, Afrin'in Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel ve Kuran köylerini teröristlerden temizledi.

Afrin’e fırtına obüs topları sevk edildi

Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi.Zeytin Dalı Harekatı’nın 53’üncü gününde Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu, Afrin’i kuşatmaya devam ediyor. Kilis’ten Afrin kırsalına fırtına obüs toplarının peyder pey sevki sürüyor. Tırların üzerine yüklenen fırtına obüsler, ihtiyaç duyulan yerlere gönderiliyor. Sınır hattında askeri hareketlilik sürerken, sevkıyatların ihtiyaç duyulan bölgelere ve karakollara gönderileceği öğrenildi.

Afrin’i terk etmeye çalışan siviller teröristlerce zorla engellendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halkı silah zoru ile ilçede tutmaya çalışıyor.Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda TSK ve ÖSO unsurları Afrin kapısına dayandı. Bölgedeki YPG/PKK unsurlarının zulmünden kaçan sivil halk, teröristlerin baskılarına maruz kalıyor. TSK, ilçeyi terk etmeye çalışan sivillerin teröristlerce engellendiği anları içeren bir video paylaştı.

AFRİN'DEN ACI HABER: 1 ASKER ŞEHİT

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyetleri esnasında bir asker şehit oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.TSK’dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

TSK: Cinderes'te bir askerimiz şehit oldu Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 52. gününde bilgilendirme yaptı.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı ifade edildi.TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.TSK Afrin'de 4 köyü terörden temizlediBozdağ: 3381 terörist etkisiz hale getirildiAfrin'e son 1.5 kilometre

TSK Afrin'de 4 köyü terörden temizledi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Başilhaya, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı İskan köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kızılbaş ve Kutanlı köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.TSK ve ÖSO birlikleri gün içinde Kibar, Zındıkan, Kile, Gümüşburç, Celeme, Hapol, Berlane Kuy ve Küçük Karkin köylerini kurtarmıştı.Böylece sabah saatlerinden bu yana ele geçirilen köy sayısı 12'ye ulaştı.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 163'ü köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 201 bölgeyi kontrolü altına aldı.Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.TSK: Cinderes'teki 1 askerimiz şehit olduArdahan'dan PÖH'ler Afrin'e uğurlandı