Afrin'de canlı bomba yakalandı mı? Afrin nerede, hangi ülkede?

Afrin'de yaşanan sıcak gelişmesi sonrası Arfin ile ilgili aramalar arttı. Afrin'de canlı bomba saldırısı mı oldu? sorusu merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Afrin'de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadının 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandığını bildirdi. Peki, Afrin'de patlama meydana geldi mi? Afrin nerede, hangi ülkededir?

AFRİN'DE CANLI BOMBA PATLAMASI OLDU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Afrin'de canlı bomba olma hazırlığındaki 4 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun 13 kilo ağırlığındaki patlayıcı ile yakalandığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Görev Gücü Afrin istihbarat görevlilerinin yaptığı çalışmada Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kilo ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır." denildi.

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TERÖR ÖRGÜTÜNE FOTOĞRAF ÇEKTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Açıklamada, "Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

AFRİN NEREDEDİR?

Afrin, Suriye'nin kuzey batısında olan bir kent...

2012 yılında Esad yönetiminin çekilmesiyle YPG bölgeyi ele geçirdi.

Ama asıl etkinliğini 2015'den itibaren gösteriyor. Bölgenin en önemli stratejik noktası olan Minig Havaalanını ise 11 Şubat 2016'da ele geçirdi. Son saldırılarında YPG 300'e yakın köy ve kasabayı işgal etti. Bu bölgeden Türkiye'ye hem taciz oluyor, hem de Türkiye'nin sınırında terör örgütü PKK'nın uzantısı bir yapılanma bulunuyor.

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AFRİN'DE KİM YAŞIYOR?

Geçmişte Afrin ve çevresinde 200 bine yakın bir nüfus vardı ama göçlerle bu sayı 500 bine ulaştı. Nüfusun yarısını Araplar oluşturuyor. Diğer yarısı ağırlıklı olarak Kürtler ve yüzde 8'lik bir oranla Türkmenler.