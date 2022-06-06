AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuça sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları için heyecan artıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınavlara giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını 20 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor…

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

4-5 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.

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AUZEF SINAVLARINDA YANIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmıyor.

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

Bitirme/telafi sınavının etki oranı %60 Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı ise %40’tır.