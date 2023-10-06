Al Akhdoud - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Neymar’lı Al Hilal Riyadh, Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaşacak. Al Hilal ligde 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Al Akhdoud ise 7 puanla 14. sırada yer alıyor. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Pro Lig 9. haftasında yarın oynanacak Al Okhdood ile Al Hilal müsabakasını yönetecek. Peki, Al Akhdoud - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.
AL AKHDOUD - AL HİLAL RİYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AL AKHDOUD - AL HİLAL RİYADH MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL AKHDOUD
1 Paulo Vitor
3 Andrei Burca
4 Saeed Awadh
5 Solomon Kvirkvelia
8 Hussain Al Zabdani
6 Eid Al Muwallad
10 Florin Tanase
11 Alex Collado
27 Awdh Faraj
9 Leandre Tawamba
99 Saviour Godwin
AL HİLAL RİYADH
37 Bono
3 Kalidou Koulibaly
5 Ali Albulayhi
12 Yasir Al Shahrani
66 Saud Abdul Hamid
8 Ruben Neves
22 Sergej Milinkovic-Savic
29 Salem Al Dawsari
77 Malcom
9 Aleksandar Mitrovic
10 Neymar
AL AKHDOUD - AL HİLAL RİYADH CANLI SKOR
AL AKHDOUD - AL HİLAL RİYADH MAÇINI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Pro Lig 9. haftasında yarın oynanacak Al Okhdood ile Al Hilal müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Okhdood ile Al Hilal takımları arasında 7 Ekim 2023 Cumartesi günü oynanacak Pro Lig 9. hafta müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan’ın Najran şehrindeki Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Stadyumu’nda saat 18:00’de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.