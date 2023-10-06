Neymar’lı Al Hilal Riyadh, Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftasında deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaşacak. Al Hilal ligde 20 puanla 2. sırada yer alıyor. Al Akhdoud ise 7 puanla 14. sırada yer alıyor. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Pro Lig 9. haftasında yarın oynanacak Al Okhdood ile Al Hilal müsabakasını yönetecek. Peki, Al Akhdoud - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki tüm detaylar.

AL AKHDOUD - AL HİLAL RİYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig 9. haftası Al Akhdoud - Al Hilal Riyadh maçı 7 Ekim Cumartesi saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S SPORT PLUS ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL AKHDOUD - AL HİLAL RİYADH MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL AKHDOUD

1 Paulo Vitor

3 Andrei Burca

4 Saeed Awadh

5 Solomon Kvirkvelia

8 Hussain Al Zabdani

6 Eid Al Muwallad

10 Florin Tanase

11 Alex Collado

27 Awdh Faraj

9 Leandre Tawamba

99 Saviour Godwin

AL HİLAL RİYADH

37 Bono

3 Kalidou Koulibaly

5 Ali Albulayhi

12 Yasir Al Shahrani

66 Saud Abdul Hamid

8 Ruben Neves

22 Sergej Milinkovic-Savic

29 Salem Al Dawsari

77 Malcom

9 Aleksandar Mitrovic

10 Neymar

AL AKHDOUD - AL HİLAL RİYADH CANLI SKOR

AL AKHDOUD - AL HİLAL RİYADH MAÇINI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Pro Lig 9. haftasında yarın oynanacak Al Okhdood ile Al Hilal müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu onayıyla Al Okhdood ile Al Hilal takımları arasında 7 Ekim 2023 Cumartesi günü oynanacak Pro Lig 9. hafta müsabakasını yönetecek. Suudi Arabistan’ın Najran şehrindeki Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Stadyumu’nda saat 18:00’de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI























