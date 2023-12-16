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Jorge Jesus mağlup olmuyor: Al Hilal evinde Al Wahda’yı 2-0 mağlup etti, yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Suudi Arabistan Pro Lig 17. haftasında Al Hilal Riyadh evinde Al Wahda’yı konuk etti. Jorge Jesus’un öğrencileri maçtan 2-0 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Maçın golleri dakika 20’ Saud Abdul Hamid ve 80’ Aleksandar Mitrovic’ten geldi. Al Hilal bu sonucun ardından puanını 47’e çıkararak en yakın rakibi Al Nassr ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı. Al Hilal Riyadh - Al Wahda maç özetini izlemek ve Arabistan Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:59 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Pro Lig 17. haftasında Al Hilal Riyadh evinde Al Wahda’yı 2-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig 17. haftasında Al Hilal Riyadh evinde Al Wahda’yı 2-0 mağlup etti.
Al Hilal Riyadh,
17. haftasında evinde Al Wahda ile karşılaştı. Maç Al Hilal’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Abdul Hamid ve Mitrovic’ten geldi. Al Hilal üst üste 10 galibiyet alarak puanını 47’ye yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını korudu.
- Al Wahda maç özeti haberimizde.

AL HİLAL RİYAHD - AL WAHDA MAÇ ÖZETİ

Al Hilal Riyadh - Al Wahda maç özetini izlemek için

AL HİLAL RİYAHD - AL WAHDA MAÇ SONUCU

AL HİLAL RİYADH JORGE JESUS İLE NAMAĞLUP LİDERLİĞE DEVAM

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti.

Jesus'un takımı Al-Hilal bir sonraki maçında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Wehda ise sahasında Al-Riyadh'ı ağırlayacak.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI



#Al Hilal Riyadh
#Al Wahda
#Suudi Arabistan Pro Lig
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