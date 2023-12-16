Al Hilal Riyadh,

17. haftasında evinde Al Wahda ile karşılaştı. Maç Al Hilal’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Abdul Hamid ve Mitrovic’ten geldi. Al Hilal üst üste 10 galibiyet alarak puanını 47’ye yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını korudu.