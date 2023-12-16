Suudi Arabistan Pro Lig 17. haftasında Al Hilal Riyadh evinde Al Wahda’yı 2-0 mağlup etti.
Al Hilal Riyadh,
17. haftasında evinde Al Wahda ile karşılaştı. Maç Al Hilal’in 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Abdul Hamid ve Mitrovic’ten geldi. Al Hilal üst üste 10 galibiyet alarak puanını 47’ye yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını korudu.
- Al Wahda maç özeti haberimizde.
AL HİLAL RİYAHD - AL WAHDA MAÇ ÖZETİ
AL HİLAL RİYAHD - AL WAHDA MAÇ ÖZETİ
AL HİLAL RİYAHD - AL WAHDA MAÇ SONUCU
AL HİLAL RİYAHD - AL WAHDA MAÇ SONUCU
AL HİLAL RİYADH JORGE JESUS İLE NAMAĞLUP LİDERLİĞE DEVAM
AL HİLAL RİYADH JORGE JESUS İLE NAMAĞLUP LİDERLİĞE DEVAM
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltti.
Jesus'un takımı Al-Hilal bir sonraki maçında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Wehda ise sahasında Al-Riyadh'ı ağırlayacak.
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI
#Al Hilal Riyadh
#Al Wahda
#Suudi Arabistan Pro Lig
1 saat önce