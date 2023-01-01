



Konyaspor, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ALEKSANDAR STANOJEVİC KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

49 yaşındaki Sırp asıllı Yugoslav teknik adam Stanojević, antrenörlük kariyerine OFK Beograd Gençlik antrenörü olarak başladı.

Baş antrenörlüğünü Sırbistan birinci ligi srem de yaptı yaklaşık 2 yıl boyunca Partizan'da daha Sonra Sırbistan Millî futbol takımında Miroslav Đukić Yardımcı antrenörlüğünü yaptı.

3 Eylül 2008 de Ukrayna'da Düzenlenen 2009 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasını 3.cü sırada Tamamlayan Sırbistan 19 yaş altı millî futbol takımının baş antrenörlüğünü yaptı.

Sırbistan Futbol Federasyonu tarafından 2010 yılının Sırp teknik direktör seçildi. 2010 yılında Partizan'a geri döndü.

Bir sonraki takımı ise Dalian Professional oldu. Çin'deki ilk kariyer yaşadıktan sonra Beijing Guoan'a imza attı. Maccabi Haifa ile Avrupa'ya geri döndü. Gelen teklif sonrası Çin takımı ve Beijing BG'ya geçiş yaptı. PAOK yönetti.

Arbistan Takımı El Kadisiyah yönetti. Beijing Renhe ile bir kez daha Çin'e döndü.

ALEKSANDAR STANOJEVİC'İN BAŞARILARI

2020-2022 arasında Partizan'da bir kez daha görev aldı. Kariyerindeki tüm kupaları Partizan'da kazandı. Partizan’da iki Sırbistan ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazanma başarısını yakaladı. Aleksandar Stanojevic, Partizan takımının başında 2 yılda çıktığı 97 maçta 2.42 puan ortalaması tutturmuştu.











