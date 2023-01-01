|
Özgün
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu
Konyaspor'da İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic getirildi. Yeşil-beyazlı ekip, Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sırp asıllı Yugoslav teknik adam Aleksandar Stanojevic, teknik direktörlük kariyerine 2005-2006 sezonunda başladı. Tecrübeli teknik adam en son Sırbistan ekiplerinden Partizanı çalıştırdı. Peki Aleksandar Stanojevic kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Başarıları neler? İşte soruların cevapları.
17:39 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Aleksandar Stanojevic

Aleksandar Stanojevic


Konyaspor, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ALEKSANDAR STANOJEVİC KİMDİR, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

49 yaşındaki Sırp asıllı Yugoslav teknik adam Stanojević, antrenörlük kariyerine OFK Beograd Gençlik antrenörü olarak başladı.

Baş antrenörlüğünü Sırbistan birinci ligi srem de yaptı yaklaşık 2 yıl boyunca Partizan'da daha Sonra Sırbistan Millî futbol takımında Miroslav Đukić Yardımcı antrenörlüğünü yaptı.

3 Eylül 2008 de Ukrayna'da Düzenlenen 2009 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasını 3.cü sırada Tamamlayan Sırbistan 19 yaş altı millî futbol takımının baş antrenörlüğünü yaptı.

Sırbistan Futbol Federasyonu tarafından 2010 yılının Sırp teknik direktör seçildi. 2010 yılında Partizan'a geri döndü.

Bir sonraki takımı ise Dalian Professional oldu. Çin'deki ilk kariyer yaşadıktan sonra Beijing Guoan'a imza attı. Maccabi Haifa ile Avrupa'ya geri döndü. Gelen teklif sonrası Çin takımı ve Beijing BG'ya geçiş yaptı. PAOK yönetti.

Arbistan Takımı El Kadisiyah yönetti. Beijing Renhe ile bir kez daha Çin'e döndü.

ALEKSANDAR STANOJEVİC'İN BAŞARILARI

2020-2022 arasında Partizan'da bir kez daha görev aldı. Kariyerindeki tüm kupaları Partizan'da kazandı. Partizan’da iki Sırbistan ligi ve 1 Sırbistan Kupası kazanma başarısını yakaladı. Aleksandar Stanojevic, Partizan takımının başında 2 yılda çıktığı 97 maçta 2.42 puan ortalaması tutturmuştu.




#Aleksandar Stanojevic
#Konyaspor
#teknik direktör
#İlhan Palut
#Sırp
#Partizan
2 saat önce
default-profile-img
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu
"Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz"
Bakanlıktan sosyal yardım alan çocuklara Kur'an kursu desteği
Kaymakamlık Özdağ’ın tweetini yalanladı
Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor
Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi başladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.