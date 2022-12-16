Uzun süredir lösemi tedavisi gören Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

SİNİSA MİHAJLOVİC KİMDİR?

Sinisa Mihayloviç, Yugoslav futbol antrenörü ve eski futbolcudur. Futbolcu olarak 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında oynamış, Sırbistan ve Karadağ (Yugoslavya) millî takımı için 9 gol atmıştır. Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapmış Sampdoria teknik direktörlüğü de yapmıştır. 2015 yaz transfer döneminde AC Milan'ın teknik direktörü olmuştur. 2016 Yaz döneminde Torino FC takımının başına geçmiştir.

Sinisa Mihajlovic, ilk kez Temmuz 2019'da lösemi hastası olduğunu açıklamış ve yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinin ardından 2020'de iyileşmişti.

Eylül 2020'de koronavirüse yakalanan Sinisa Mihajlovic kısa süre sonra koronavirüsünü yendiğini açıklamıştı.

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Sırp teknik direktör, lösemi hastalığının tekrarladığını ancak ilk seferki kadar şiddetli olmadığını söylemişti. Bir süredir lösemi tedavisi gören Sinisa Mihajlovic, bugün 53 yaşında hayatını kaybetti.