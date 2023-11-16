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Almanya - Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın, Almanya ile oynayacağı özel maçta Polonya Futbol Federasyonu’ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak. Maçın kadrosu da netleşti. İşte Almanya - Türkiye maçının kadrosu ve maçın detayları...

15:20 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Almanya- Türkiye maçının hakemi

Almanya- Türkiye maçının hakemi

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski’nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakuk Winkler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial ise olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Pawel Raczkowski, AVAR’da da Kryzstof Jakubik oturacak.

ALMANYA- TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takımın hazırlık maçı programı belli oldu. Almanya Türkiye hazırlık maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45’te oynanacak.

Mücadele TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. A Milli Takım kafilesi Perşembe günü Almanya’nın Başkenti’ne hareket edecek.

Hazırlık karşılaşması Almanya’nın Başkenti olan Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GÖZLER GALLER MÜCADELESİNE ÇEVRİLDİ

EURO 2024 D Grubu’nda mücadele eden A Milli takım hazırlık mücadelesinin ardından Galler karşılaşmasına çıkacak. Galler mücadelesi 21 Kasım Salı günü saat 22.45’te oynanacak. Mücadele TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

KALECİ:
Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
SAVUNMA:
Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
ORTA SAHA:
Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)


#almanya
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#almanya türkiye
#euro 2024
#Bartosz Frankowski
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