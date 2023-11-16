A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski’nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakuk Winkler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial ise olacak.