Almanya- Türkiye maçının hakemi
A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak özel maçta Almanya ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski’nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Jakuk Winkler yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial ise olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda Pawel Raczkowski, AVAR’da da Kryzstof Jakubik oturacak.
ALMANYA- TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Takımın hazırlık maçı programı belli oldu. Almanya Türkiye hazırlık maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45’te oynanacak.
Mücadele TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. A Milli Takım kafilesi Perşembe günü Almanya’nın Başkenti’ne hareket edecek.
Hazırlık karşılaşması Almanya’nın Başkenti olan Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
GÖZLER GALLER MÜCADELESİNE ÇEVRİLDİ
EURO 2024 D Grubu’nda mücadele eden A Milli takım hazırlık mücadelesinin ardından Galler karşılaşmasına çıkacak. Galler mücadelesi 21 Kasım Salı günü saat 22.45’te oynanacak. Mücadele TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.