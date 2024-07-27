Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye'nin zirve yürüyüşü! İşte 2024 güncel sıralama...

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu, ABD merkezli Global Firepower adlı internet sitesi tarafından yanıtlandı. Ülkelerin askeri gücünü analiz eden sitenin verilerine göre, Türkiye iki basamak birden yükseldi. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...