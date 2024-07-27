Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu: Türkiye'nin zirve yürüyüşü! İşte 2024 güncel sıralama...

145 ülkeyi kapsayan bu çalışmada, avcı uçakları, eğitim uçakları, nakliye uçakları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları gibi çeşitli faktörler detaylı bir şekilde incelendi. İşte 2024 yılına ait dünyanın en güçlü 145 hava kuvvetleri ordusu sıralaması.
"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?" sorusu, ABD merkezli Global Firepower adlı internet sitesi tarafından yanıtlandı. Ülkelerin askeri gücünü analiz eden sitenin verilerine göre, Türkiye iki basamak birden yükseldi. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ GÜNCEL LİSTE
100- TACİKİSTAN
99 KAMBOÇYA
98 BELÇİKA
97 SENEGAL
96 PANAMA
95 GUATEMALA
94 KAMERUN
93 SLOVAKYA
92 YENİ ZELANDA
91 BOSNA HERSEK
90 UGANDA
89 TÜRKMENİSTAN
88 LAOS
87 FİNLANDİYA
86 BULGARİSTAN
85- ZİMBABVE
84- ZAMBİYA
83- EL SALVADOR
82 - UMMAN
81 - ETİYOPYA
80 – Libya
79 - Kongo
78 Bolivya
77 Çekya
76 Danimarka
75 Ermenistan
74 Norveç
73 Portekiz
72 Macaristan
71 İsviçre
70 Gürcistan
69 Sırbistan
68 Dominik Cumhuriyeti
67 Malezya
66 Ekvador
65 Hırvatistan
64 İsveç
63 Nijerya
62 Sri Lanka
61 Kuveyt
60 Yemen
59 Sudan
58 Belarus
57 Hollanda
56 Avusturya
55 Romanya
54 Katar
53 Lübnan
52 Fas
51 Bangladeş
50 Bahreyn
49 Venezuela
48 Kazakistan
47 Avustralya
46 Myanmar
45 Şili
44 Azerbaycan
43 Singapur
42 Kenya
41 Arjantin
40 Güney Afrika
39 Peru
38 Vietnam
37 Özbekistan
36 Tunus
35 Filipinler
34 Angola
33 İspanya
32 İran
31 Ukrayna
30 Kanada
28 Ürdün
27 – Suriye
26 – Meksika
25 Brezilya
24 – Irak
23 – Kuzey Kore
22 Endonezya
21 Polonya
20 Tayland
19- Tayvan
18- Birleşik Arap Emirlikleri
17- Kolombiya
16 Suudi Arabistan
15 Birleşik Krallık
14 – Yunanistan
13 Cezayir
12 Almanya
11 Mısır
10 Pakistan
9 İtalya
8 Fransa
7 - TÜRKİYE
6 Japonya
5 Güney Kore
4 Hindistan
3 Çin
2 Rusya
1 ABD