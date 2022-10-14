Altın fiyatlarını Fed ve ABD enflasyonu vurdu: İşte 14 Ekim 2022 güncel altın fiyatları son durum Altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Fed’in faiz artışı sonrası altın fiyatları bir hayli gerilemişti. Dün ABD'nin eylül ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre, ülkenin yıllık enflasyonu yüzde 8.2 olarak gerçekleşti. Yüksek enflasyon nedeniyle dolar kuru karşısında altın fiyatları baskılanmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 995 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Altın ons fiyatı kaç dolardan işlem görüyor?

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