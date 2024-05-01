|
Özgün

Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TEFE-TÜFE oranları...

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı verileri için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, nisan ayı enflasyonunun ne yönde olacağını merak ediyor. Ekonomistlerin katılımıyla yapılan enflasyon beklenti anketi sonuçlandı ve nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TEFE-TÜFE oranları...

11:16 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Nisan ayı enflasyon oranları 2024
Nisan ayı enflasyon oranları 2024

"Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TEFE-TÜFE Nisan ayı rakamları ayın kaçında duyurulacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nisan enflasyonunun ne zaman açıklanacağı, kira artış oranı ve 5 aylık enflasyon farkının ne olacağını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomistlerin katılımıyla birlikte nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetmişti.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.


Buna göre; Nisan ayı enflasyon verileri 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mayıs Cuma günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Buna göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.


Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.


Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.


Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 3,16 artış kaydetmişti.

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3,16 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon 68,50 olarak açıklandı.


Enflasyonun mart ayında aylık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyordu. Manşet enflasyonun ise yüzde 69,1 olarak açıklanması öngörülüyordu.


Böylece enflasyon üç aylık periyotta yüzde 15,06'ya ulaştı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.


TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

#Enflasyon
#nisan ayı enflasyonu
#tefe tüfe
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FİYAT LİSTESİ DEĞİŞTİ: SEAT güncel fiyatları açıkladı! İşte Seat İbiza, Arona, Leon, Ateca ve Terraco zamlı fiyat listesi