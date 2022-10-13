Altın fiyatları son durum: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistlerden dikkat çeken altın yorumu

Altın fiyatları yeni haftaya yukarı yönlü hareket ile başladı. FED’in faiz artırımı sonrası sert düşüş yaşayan altın fiyatları ABD'den gelen kritik gelişme ile menziline buluyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini gösterdi. Fed’den gelen bu açıklama sonrası altın fiyatları son durum merak ediliyor. İşte 13 Ekim 2022 Perşembe anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları son durum.

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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 1.006,67 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.010,56 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 996,40 TL, Spot altın gram fiyatı satış 996,56 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alış 1.669,94 TL,

Ons altın fiyatı satış 1.670,33 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.594,14 TL, Çeyrek altın fiyatı satış 1.629,38 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.377,62 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.498,37 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.178,52 TL, Yarım altın fiyatı satış 3.258,76 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.377,62 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.498,37 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.671,16 TL, Ata altın fiyatı satış 6.837,25 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik alış fiyatı 553,79 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 661,99 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 914,07 TL, 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 944,53 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse fiyatı alış 16.259,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.475,00 TL.

Altın düşer mi çıkar mı?

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, yaptığı açıklamada “Mart ayında 2070 doları test ettikten sonra takip eden altı ay değer kaybeden ons altın, eylül ayında 1615 dolara kadar düşmüştü. Bu seviyeden ibre yukarı döndü ve geçen hafta 1729 dolar test edildi. Ancak artan global tahvil faizleri, son dört işlem gününde ons altının yeniden geri çekilmesine neden oldu ve bugün işlemler 1661 dolardan geçiyor.

Perşembe açıklanacak ABD eylül çekirdek TUFE yılın son çeyreği üzerinde güçlü etki yaratmaya aday. Beklentilere paralel bir gerçekleşmenin altın üzerinde ılımlı pozitif, beklenti altında kalacak bir enflasyon verisinin ise güçlü pozitif etki göstereceği görüşündeyim.” dedi.

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Gözler ABD'deki enflasyon rakamlarında

Analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi.

Bu noktada en büyük sinyalin bugün açıklanacak eylül ayı TÜFE verisinden geleceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini söyledi.

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor. Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.

Yatırımcıların Fed'in tutanaklarındaki "enflasyonla mücadele için faiz artırımlarının devam edeceği" vurgusuna odaklanması ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve SP 500 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 3,93'te dengelendi. Dolar endeksi ise 113,3 seviyelerindeki yatay hareketine devam etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne yükselişle başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5830 liradan, avro 18,0200 liradan güne başladı. Serbest piyasada 18,5810 liradan alınan dolar 18,5830 liradan satılıyor. 18,0180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,0200 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 18,5900 lira, avronun satış fiyatı ise 18,0200 lira olmuştu.