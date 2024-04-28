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Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 29 Nisan yarınki hava durumu tahminleri

Vatandaşlar “Yarınki hava durumu nasıl olacak" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji anlık hava durumunun yanında saatlik ve 5 günlük hava tahmini yayımlamakta. Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara'da hava nasıl? İşte il il yarınki hava durumu tahminleri.

17:30 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 17:30 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji yarınki hava durumu
Yarın hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji yarınki hava durumu
, bir yerdeki atmosferin o andaki durumudur. Sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü, yağış, bulutluluk ve görüş gibi unsurları içerir. Anlık, saatlik, günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
Meteoroloji
tarafından yapılmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine her gün buradan ulaşabilirsiniz. Başta
, Ankara, İzmir olmak üzere diğer tüm illerin anlık hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji 5 günlük raporu
nun yanında Meteoroloji 15 günlük hava durumu tahminlerine saniyeler içinde göz atarak günlük planlarınızı Meteoroloji hava durumu son bilgilere göre yapabilirsiniz.

Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının da Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 30 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 22°.

İzmi Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 30 Nisan 2024 Salı İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Mayıs 2024 Perşembe İzmir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 30 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bursa Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 30 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°.

Adana Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 32°. 30 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°

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#İzmir
#Ankara
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