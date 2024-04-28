Yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının da Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Hava Durumu
Ankara Hava Durumu
İzmi Hava Durumu
Antalya Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 30 Nisan 2024 Salı Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bursa Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 30 Nisan 2024 Salı Bursa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°.
Adana Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 32°. 30 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 33°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°