Vatandaşlar, hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji anlık hava durumunun yanında saatlik ve 5 günlük hava tahmini yayımlamakta. Bu haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin Meteoroloji hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri.
İstanbul Hava Durumu
Ankara Hava Durumu
İzmi Hava Durumu
Antalya Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bursa Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.
Adana Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.