Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri

Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri

09:3413/11/2024, الأربعاء
G: 13/11/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yarınki hava durumu
Yarınki hava durumu

Vatandaşlar, hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji anlık hava durumunun yanında saatlik ve 5 günlük hava tahmini yayımlamakta. Bu haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin Meteoroloji hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri.

Yarın hava nasıl olacak
sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporlarına göre, yarın hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı bölgelerde yer yer yağış görülebilirken, diğer yerlerde güneşli bir hava hakim olacak.
Hava durumu
tahminlerini yakından takip ederek, gününüzü buna göre planlayabilirsiniz.
, bir yerdeki atmosferin o andaki durumudur. Sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yönü, yağış, bulutluluk ve görüş gibi unsurları içerir. Anlık, saatlik, günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
Meteoroloji
tarafından yapılmakta.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre başta
, Ankara, İzmir olmak üzere diğer tüm illerin anlık hava durumu, yarınki, 5 günlük ve haftalık hava durumu tahminini Yeni Şafak hava durumu sayfasından kolaylıkla öğrenebilirsiniz. raporlarına ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji 5 günlük raporu
nun yanında Meteoroloji 15 günlük hava durumu tahminlerine saniyeler içinde göz atarak günlük planlarınızı Meteoroloji hava durumu son bilgilere göre yapabilirsiniz.

İstanbul Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.

Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°.

İzmi Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için İzmir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 20°.

Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bursa Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Bursa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.

Adana Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Yarın için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°.



#hava durumu
#Meteoroloji
#İstanbul
#İzmir
#Ankara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM sınav takvimini son dakika duyurdu: 2025 KPSS, YKS, ALES, YDS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?