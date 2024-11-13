Yarın hava nasıl olacak

sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu raporlarına göre, yarın hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı bölgelerde yer yer yağış görülebilirken, diğer yerlerde güneşli bir hava hakim olacak.

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