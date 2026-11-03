Deniz Undav kimdir? Stuttgart forveti Deniz Undav nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Stuttgart’ın forveti Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi milli takımda oynuyor? Galatasaray–Stuttgart karşılaşması öncesinde dikkat çeken Deniz Undav’ın Almanya’da başlayıp Belçika ve İngiltere’ye uzanan futbol kariyeri, oynadığı takımlar, gol ve asist istatistikleri ile piyasa değerine ilişkin detaylar…
Stuttgart’ın forveti Deniz Undav, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kariyeriyle gündeme geldi. Almanya Milli Takımı’nda da forma giyen futbolcu, Almanya’da başlayan kariyerinde Belçika ve İngiltere’de de oynadı.
Deniz Undav kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Deniz Undav, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Stuttgart’ın kadrosunda forvet pozisyonunda görev yapıyor. 19 Temmuz 1996’da Almanya’nın Varel şehrinde doğan futbolcu, 30 yaşında.
Futbola 2002 yılında TSV Achim altyapısında başlayan Undav, ardından Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse altyapılarında forma giydi. İlk profesyonel sözleşmesini 2015 yılında TSV Havelse ile imzaladı.
Deniz Undav hangi takımlarda oynadı?
Undav’ın kulüp kariyeri Almanya’dan Belçika’ya, ardından İngiltere’ye uzandı. Union SG ve Brighton & Hove Albion’da da oynayan forvet, daha sonra Stuttgart forması giydi.
Kariyerinde sırasıyla şu takımlarda görev aldı:
TSV Havelse
Eintracht Braunschweig II
SV Meppen
Union SG
Brighton & Hove Albion
Stuttgart
Stuttgart performansı ve piyasa değeri
Deniz Undav, Stuttgart formasıyla sezonun 13 maçlık bölümünde toplam 962 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
Transfermarkt verilerine göre Undav’ın piyasa değeri 22 milyon avro olarak belirtiliyor.
Deniz Undav hangi milli takımda oynuyor?
Deniz Undav, milli takım düzeyinde Almanya’yı temsil ediyor. Almanya Milli Takımı’nda çıktığı 13 karşılaşmada toplam 520 dakika süre alan forvet, 9 gol ve 4 asist kaydetti.