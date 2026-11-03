ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027: Yüzde 25 ve 27 zam ile yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki son rakamlar
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak, komisyon toplantıları ne zaman başlayacak? Ekonomist Muhammed Bayram’ın yüzde 30 artış beklediği yeni asgari ücret için yüzde 25 zam senaryosunda yaklaşık 35 bin 100 lira, yüzde 27 zam senaryosunda ise 35 bin 655 lira öne çıkarken, aralık ayında yapılması beklenen görüşmelerin kesin tarihleri ve uygulanacak zam oranı henüz belli olmadı.
2027 asgari ücret zammı için ekonomist Muhammed Bayram, yüzde 30 artış beklediğini açıkladı. Yüzde 25 ve yüzde 27 zam senaryolarına ilişkin tutarlar da gündeme gelirken Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantı tarihleri henüz kesinleşmedi.
2027 asgari ücret zammına ilişkin beklentiler, yıl sonu yaklaşırken çalışanların gündeminde yer alıyor. Türkiye’de yeni yılda uygulanacak ücret için gözler aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrilirken ekonomist Muhammed Bayram, olası artış oranlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Asgari ücret için yüzde 30 artış beklentisi
2026 yılında net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücretin yeni yılda ulaşacağı tutar henüz belli olmadı. Bayram, 2027 için zam beklentisinin yüzde 30 olduğunu ifade etti.
Bu oran, komisyon tarafından kararlaştırılmış bir artışı değil, Bayram’ın beklentisini yansıtıyor. Dolayısıyla yeni asgari ücretin kesinleşmiş tutarı olarak değerlendirilmiyor.
Yüzde 25 ve yüzde 27 zam senaryolarında ne kadar olacak?
Bayram, farklı artış oranlarının net asgari ücrete olası yansımalarını da paylaştı. Bayram’ın aktardığı yaklaşık tutarlar şöyle:
Yüzde 25 artış halinde: 35 bin 100 lira.
Yüzde 27 artış halinde: 35 bin 655 lira.
Bu tutarlar, olası zam oranlarına ilişkin hesaplamalardan oluşuyor; açıklanmış bir ücret kararını ifade etmiyor.
Diğer zam oranlarında asgari ücret kaç TL olur?
Aynı tutar esas alındığında yüzde 20 ile yüzde 40 arasındaki diğer artış senaryolarında hesaplanan net ücretler şöyle:
- Yüzde 20 zam: 33.690,60 TL.
- Yüzde 25 zam: 35.094,38 TL.
- Yüzde 28,4 zam: 36.048,94 TL.
- Yüzde 40 zam: 39.305,70 TL.
2027’de geçerli olacak asgari ücret, komisyon görüşmelerinin ardından netleşecek. Hesaplamalarda kullanılan oranlar henüz kabul edilmiş bir zam oranı değil.
Asgari ücret toplantıları ne zaman yapılacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları aralık ayında gerçekleştiriliyor. Görüşmeler genellikle üç ya da dört oturumda yapılıyor.
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için bu yıl düzenlenecek toplantıların tarihleri ise henüz kesinleşmedi. Toplantı takvimi ve uygulanacak zam oranına ilişkin açıklamalar bekleniyor.
2026 yılı net asgari ücretinin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla aralık ayında toplanacağını belirtti.