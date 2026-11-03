2027 ehliyet harçları ne kadar olacak? A, A1, A2 ve B sınıflarına göre beklenen ücretler

2027 ehliyet harçları için yüzde 27,83 artış üzerinden yapılan hesaplamada B sınıfı harcının 8.634,41 TL’ye yükselmesi bekleniyor. A, A1 ve A2 sınıflarını da kapsayan kesin tutarlar, resmi tarifenin yayımlanmasıyla belli olacak.





Türkiye’de 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanması beklenen 2027 ehliyet harçları, sürücü belgesi almayı planlayanların gündeminde. Yüzde 27,83’lük yeniden değerleme oranının harçlara yansıtılması halinde A sınıfı için tutar 2.863,26 TL, B sınıfı için ise 8.634,41 TL olarak hesaplanıyor.





Bu rakamlar kesinleşmiş tarifeyi değil, belirtilen artış oranına göre yapılan tahmini hesaplamaları yansıtıyor. Artışın yüzde 20,95 olması durumunda ise daha düşük tutarlar öngörülüyor.