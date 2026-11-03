2027 ehliyet harçları ne kadar olacak? A, A1, A2 ve B sınıflarına göre beklenen ücretler
2027 ehliyet harçları ne kadar olacak? A, A1, A2 ve B sınıfı sürücü belgesi almayı planlayanlar yeni yılın ücretlerini araştırırken, yüzde 27,83 artış senaryosunda B sınıfı ehliyet harcı 8.634,41 TL, A sınıfı harcı ise 2.863,26 TL olarak hesaplanıyor. A1 ve A2 sınıflarında da A sınıfıyla aynı tutarın uygulanması bekleniyor. İşte resmi tarife öncesinde gündeme gelen tahmini harç tutarları ve beklenen uygulama tarihi…
2027 ehliyet harçları için yüzde 27,83 artış üzerinden yapılan hesaplamada B sınıfı harcının 8.634,41 TL’ye yükselmesi bekleniyor. A, A1 ve A2 sınıflarını da kapsayan kesin tutarlar, resmi tarifenin yayımlanmasıyla belli olacak.
Türkiye’de 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanması beklenen 2027 ehliyet harçları, sürücü belgesi almayı planlayanların gündeminde. Yüzde 27,83’lük yeniden değerleme oranının harçlara yansıtılması halinde A sınıfı için tutar 2.863,26 TL, B sınıfı için ise 8.634,41 TL olarak hesaplanıyor.
Bu rakamlar kesinleşmiş tarifeyi değil, belirtilen artış oranına göre yapılan tahmini hesaplamaları yansıtıyor. Artışın yüzde 20,95 olması durumunda ise daha düşük tutarlar öngörülüyor.
B sınıfı ehliyet harcı ne kadar olacak?
B sınıfı sürücü belgesi için 6.754,60 TL üzerinden yapılan hesaplamada iki farklı tutar ortaya çıkıyor:
- Yüzde 27,83 artış uygulanırsa: 8.634,41 TL.
- Yüzde 20,95 artış uygulanırsa: 8.169,69 TL.
Otomobil kullanmak için B sınıfı sürücü belgesi alacakların ödeyeceği kesin harç, resmi tarifede yer alacak.
A, A1 ve A2 sınıfı ehliyet harçlarında beklenti ne?
A sınıfı sürücü belgesi harcı için hesaplamada esas alınan tutar 2.239,90 TL. Bu tutarın yüzde 27,83 artışla 2.863,26 TL’ye, yüzde 20,95 artışla ise 2.709,16 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
A1 ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin harçlarının da A sınıfıyla aynı seviyede olması bekleniyor. Bu sınıflar için de nihai tutarlar henüz kesinleşmiş değil.
Yeni ehliyet harçları ne zaman uygulanacak?
Yeni sürücü belgesi harçlarının 1 Ocak 2027’den itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Uygulanacak artış oranı ve kesin ücretler, yeni yıla ilişkin resmi tarifenin yayımlanmasının ardından netleşecek.