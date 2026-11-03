Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 3 Kasım Salı maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 Kasım heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray sahasında Stuttgart’ı ağırlarken Manchester United, Roma’yı konuk edecek. Inter, Feyenoord deplasmanına çıkarken Villarreal de Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. İşte 3 Kasım Salı bugünün maç programı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak kritik grup ve lig aşaması müsabakalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın taraftarı önünde Alman ekibi Stuttgart ile çıkacağı dev randevunun yanı sıra Avrupa'nın dev kulüplerinin karşı karşıya geleceği maçlar sporseverlerin odağında yer alıyor. Futbol tutkunlarının "Bugün hangi maçlar var, Galatasaray - Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Manchester United - Roma ve Villarreal - PSG maçları saat kaçta?" sorularının yanıtları ve 3 Kasım Salı güncel UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şu şekildedir:
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
14:00 Galatasaray 2-2 Stuttgart UEFA Gençlik Ligi TRT Spor
16:00 Manchester Utd 1-1 Roma UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:00 Atletico Madrid - Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
20:00 Göztepe - AZ Alkmaar UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok
20:45 Galatasaray - Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
20:45 Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Atletico Madrid - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Barcelona - Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Bodo Glimt - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Feyenoord - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 LASK Linz - Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Manchester Utd - Roma UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Villarreal - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 WBA - Southampton İngiltere Championship S Sport Plus