2026 Hakimlik ve Savcılık Sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı sınav takvimi belli oldu mu?
2026 hakimlik ve savcılık sınavına hazırlanan binlerce aday, Adalet Bakanlığı sınav takvimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Adalet Bakanlığı ve ÖSYM koordinesinde düzenlenen adli ve idari yargı sınavlarına ilişkin resmi sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Peki Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı başvuruları nereden yapılacak?
Kariyerini hâkim veya savcı olarak sürdürmek isteyenler 2026 yılı Adalet Bakanlığı sınav takvimini bekliyor. Hakimlik ve savcılık sınavlarına katılacak olan hukuk fakültesi mezunları, 2026 hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.
2026 HÂKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı ve ÖSYM koordinesinde düzenlenen Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı sınavlarına ilişkin resmi sınav takvimi henüz yayımlanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre yapılacak olan Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı öncesi, sınav yerleri ilan edilecek.
Ancak kurumun geçmiş yıllardaki uygulama alışkanlıkları ve takvim akışı göz önünde bulundurulduğunda, sınavın yıl sonuna doğru gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl söz konusu hâkimlik ve savcılık sınavları aralık ayında (20–21 Aralık tarihlerinde) gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda, 2026 yılı sınavlarının da benzer şekilde Aralık 2026 döneminde yapılması güçlü bir beklenti olarak öne çıkıyor. Resmi takvim yayımlandığında net tarihler ve başvuru aralığı kesinleşecektir.
2026 HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) takvimi yayınlandığı zaman başvuru tarihleri ilan edilecek. Sınav başvuruları ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek.