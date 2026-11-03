Fırat Üniversitesi (FÜ) İŞKUR Gençlik Programı noter kurası çekildi mi, kura çekimi sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklandı mı?
Fırat Üniversitesi (FÜ) bünyesinde yürütülecek İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, asil ve yedek katılımcıların belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirilecektir. İŞKUR Gençlik Programı kurası 5 Kasım Perşembe günü çekilecek. İşte Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2 bin 708 öğrencinin belirlenmesi için noter kurasına ilişkin duyuru yayımlandı. İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil ve yedek isim listeleri de merak konusu oldu.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi mi?
Fırat Üniversitesi bünyesinde yürütülecek İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, asil ve yedek katılımcıların belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirilecektir. İŞKUR kurası 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 08.00 – 12.00 arasında Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda yapılacak.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi yayınlandı mı?
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 5 Kasım'da yayımlanacak
Kura çekilişi, üniversitenin resmî YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş canlı izlemek için tıklayın
Fırat Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın