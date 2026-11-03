MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2027 ORANI: İşte ekim enflasyonu ile memur ve memur emeklisi yeni maaş tablosu
Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılının ocak ayında alacağı maaş zammında önemli bir aşama geride kaldı. Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren zam hesabında temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait enflasyon verileri belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından ocak dönemi için yüzde 5 olarak belirlenen toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı, altı aylık TÜFE'nin yüzde 7'yi aşması halinde ortaya çıkacak. İlk dört aylık verilerle enflasyon yüzde 8,29 seviyesine ulaşınca fark oluşması için gereken eşik de aşılmış oldu. Ancak memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin enflasyon farkı için kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanması bekleniyor. Yılın son iki ayında gerçekleşecek fiyat artışları, ocak ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranını belirleyecek. Peki, dört aylık enflasyon farkı memur maaşlarını ne kadar artıracak? Ocak 2027'de memur ve memur emeklisi maaşları kaç TL olacak? İşte hesaplamalarda öne çıkan detaylar…
Ocak 2027 memur maaşı zammı için hesaplamalar hız kazanırken yılın ikinci yarısına ait dört aylık enflasyon tablosu da ortaya çıktı. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin alacağı zamda belirleyici olacak temmuz-ekim dönemi enflasyonu yüzde 8,29 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak açıklanan aylık enflasyon oranlarına ekim ayında yüzde 2,58'lik artış eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için gereken yüzde 7'lik eşik dört aylık verilerle aşılmış oldu. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek farkın kesin oranı ise kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Peki, memur zammında enflasyon farkı nasıl hesaplanıyor? Dört aylık verilerle oluşan fark hangi seviyede bulunuyor? Yılın son iki ayında açıklanacak rakamlar maaşları nasıl etkileyecek? İşte ocak zammına ilişkin merak edilen hesaplamalar…
MEMURUN OCAK 2027 ZAMMI İÇİN 4 FARKLI HESAP! EN DÜŞÜK MAAŞ 76 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 maaş artışına çevrildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla ocak ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı, maaşların ne kadar artacağını belirleyecek. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının ardından ekim enflasyonunun da açıklanmasıyla dört aylık veri tamamlandı. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için gereken eşik aşılırken, geriye kasım ve aralık verileri kaldı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, ekim ayında yüzde 2,58 oldu. Böylece temmuz-ekim dönemindeki toplam enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için altı aylık TÜFE'nin yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu koşul şimdiden sağlandı.
DÖRT AYLIK VERİYLE MEMUR ZAMMI YÜZDE 6,27'YE ÇIKTI
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 1,21 oranında enflasyon farkı oluştu. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan mevcut artış oranı yüzde 6,27 seviyesine ulaştı. Ancak kesin zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise ocak ayında maaşların hangi seviyeye çıkabileceğine ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor.
OVP TAHMİNİNE GÖRE OCAK ZAMMI YÜZDE 7
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörüldü. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu senaryoda memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı hesaplanıyor. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak 2027 artışının yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor.
Bu tahmin gerçekleşirse maaşlar şöyle değişecek:
* En düşük memur maaşı: 70.224 TL'den 75.140 TL'ye
* En düşük memur emeklisi maaşı: 31.527 TL'den 33.734 TL'ye
MERKEZ BANKASI ANKETİNE GÖRE ZAM YÜZDE 8,02
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,63 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 10,08 olması bekleniyor. Buna göre memur ve memur emeklileri için yüzde 2,88 enflasyon farkı oluşacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak 2027 artışı yüzde 8,02 olarak hesaplanıyor.
Tahmin doğrultusunda maaşların ulaşabileceği seviyeler şöyle:
* En düşük memur maaşı: 75.856 TL
* En düşük memur emeklisi maaşı: 34.055 TL
EKONOMİSTLERİN OCAK ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 8,03
Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de memur maaşları için benzer bir tablo ortaya koyuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,64 olarak hesaplandı.
Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 seviyesine ulaşabilecek. Memur ve memur emeklileri için yüzde 2,89 enflasyon farkı oluşması, toplam ocak zammının ise yüzde 8,03'e çıkması bekleniyor.
Tahmin gerçekleşirse:
* En düşük memur maaşı: 75.863 TL
* En düşük memur emeklisi maaşı: 34.058 TL
FİNANS SEKTÖRÜNÜN TAHMİNİ YÜZDE 8,39
Finansal Kurumlar Birliği'nin ekonomik beklenti araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,06 oldu. Bu tahmin, 2026'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10,45 seviyesine ulaşabileceğine işaret ediyor.
Bu senaryoya göre memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 8,39 olarak hesaplanıyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük maaşlarda şu seviyeler görülebilecek:
* En düşük memur maaşı: 76.116 TL
* En düşük memur emeklisi maaşı: 34.172 TL
OCAK 2027 MEMUR ZAMMI SENARYOLARI
Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alabileceği zam oranları yüzde 7 ile yüzde 8,39 arasında değişiyor.
Öne çıkan dört senaryo:
* OVP tahmini: Yüzde 7 zam
* Merkez Bankası anketi: Yüzde 8,02 zam
* AA Finans ekonomist beklentisi: Yüzde 8,03 zam
* Finansal Kurumlar Birliği tahmini: Yüzde 8,39 zam
Bu hesaplamalar tahminlere dayanıyor. Memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak 2027'de uygulanacak artış, toplu sözleşme zammı ile oluşacak enflasyon farkının birleşmesiyle netleşecek.
MEMUR MAAŞLARI – YÜZDE 6,27 ZAM SENARYOSU
Şube müdürü (üniversite mezunu) 1/4
Mevcut maaş: 107.110 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 113.826 TL
Memur (üniversite mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 73.070 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 77.651 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 92.166 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 97.945 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 83.254 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 88.474 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 101.242 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 107.590 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 92.618 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 98.425 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 170.730 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 181.435 TL
Hemşire (üniversite mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 84.845 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 90.165 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 109.185 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 116.031 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 75.877 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 80.634 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 153.208 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 162.814 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 102.779 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 109.223 TL
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 86.983 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 92.437 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 102.135 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 108.539 TL
Not: Hesaplamalara çalışmayan eş ve 0-6 yaş aralığında iki çocuk için aile yardımı dahil edilmiştir.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI – YÜZDE 6,27 ZAM SENARYOSU
Müsteşar 1/1
Mevcut maaş: 112.140 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 119.171 TL
Genel müdür 1/1
Mevcut maaş: 99.377 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 105.607 TL
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut maaş: 39.681 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 42.169 TL
Memur (lisans) 1/4
Mevcut maaş: 31.313 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 33.277 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 46.908 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 49.849 TL
Kaymakam (1. sınıf) 1/4
Mevcut maaş: 65.853 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 69.982 TL
Başkomiser 1/4
Mevcut maaş: 47.877 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 50.879 TL
Polis memuru 1/4
Mevcut maaş: 47.093 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 50.045 TL
Hemşire (lisans) 1/4
Mevcut maaş: 46.908 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 49.849 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 47.693 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 50.684 TL
Teknisyen (lise) 1/4
Mevcut maaş: 33.995 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 36.126 TL
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut maaş: 68.691 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 72.998 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 80.490 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 85.537 TL
İmam-hatip
Mevcut maaş: 46.908 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 49.849 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 46.908 TL
Yüzde 6,27 zamlı: 49.849 TL