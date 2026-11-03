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KİRA ARTIŞ ORANI KASIM AYI 2026! Kasım Kira Artış Zammı Ne Kadar, Kaç TL Oldu? TÜFE verilerine göre yasal oranla konut, iş yeri kira oranı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM AYI 2026! Kasım Kira Artış Zammı Ne Kadar, Kaç TL Oldu? TÜFE verilerine göre yasal oranla konut, iş yeri kira oranı hesaplama

15:29, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 15:29, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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KİRA ARTIŞ ORANI KASIM AYI 2026! Kasım Kira Artış Zammı Ne Kadar, Kaç TL Oldu? TÜFE verilerine göre yasal oranla konut, iş yeri kira oranı hesaplama

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek yeni kira zam tavanı da netlik kazandı. Kira artışının hesaplanmasında esas alınan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, kasım ayında sözleşmesini yenileyecek vatandaşların ödeyeceği yeni kira bedelini belirleyecek. Özellikle mevcut kirası 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL ve 30 bin TL olan kiracılar, açıklanan oran doğrultusunda aylık ödemelerinin ne kadar değişeceğini araştırıyor. Ev sahipleri de yeni dönemde uygulayabilecekleri yasal artış sınırını öğrenmek için TÜİK verilerini takip ediyor. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı yüzde kaç olarak açıklandı? 20 bin TL kira ödeyen bir vatandaşın yeni kira bedeli kaç TL olacak? İşte kasım ayı kira zammı hesaplama tablosu ve örnek tutarlara ilişkin merak edilen ayrıntılar…

Kasım 2026 kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni kira dönemi hesaplamaları başladı. Kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek olan vatandaşlar, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami zam oranını öğrenmek için TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerine odaklanmıştı. Açıklanan tüketici fiyat endeksi rakamları sonrasında kira artışında temel alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da belli oldu. Böylece mevcut kira bedellerine yapılabilecek artışın üst sınırı ortaya çıktı. Yeni oran, özellikle bütçesini kira giderlerine göre planlayan vatandaşlar açısından önem taşıyor. Kiracılar ödeyecekleri yeni tutarı hesaplarken ev sahipleri de sözleşme yenileme döneminde uygulanabilecek artış sınırını araştırıyor. Peki, Kasım 2026'da kira zammı yüzde kaç oldu? 10 bin TL, 15 bin TL, 20 bin TL ve 25 bin TL kira ödeyenler yeni dönemde ne kadar ödeme yapacak? İşte açıklanan oran üzerinden hazırlanan kira artış hesaplamaları…

Kasım 2026 kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi için yeni kira dönemi hesaplamaları başladı. Kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek olan vatandaşlar, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami zam oranını öğrenmek için TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerine odaklanmıştı. Açıklanan tüketici fiyat endeksi rakamları sonrasında kira artışında temel alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da belli oldu. Böylece mevcut kira bedellerine yapılabilecek artışın üst sınırı ortaya çıktı. Yeni oran, özellikle bütçesini kira giderlerine göre planlayan vatandaşlar açısından önem taşıyor. Kiracılar ödeyecekleri yeni tutarı hesaplarken ev sahipleri de sözleşme yenileme döneminde uygulanabilecek artış sınırını araştırıyor. Peki, Kasım 2026'da kira zammı yüzde kaç oldu? 10 bin TL, 15 bin TL, 20 bin TL ve 25 bin TL kira ödeyenler yeni dönemde ne kadar ödeme yapacak? İşte açıklanan oran üzerinden hazırlanan kira artış hesaplamaları…

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım 2026 kira artış oranı yüzde 31,23 oldu. Bu oran, ekim ayı TÜFE verilerindeki on iki aylık ortalamalara göre değişimi gösteriyor.

Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenen konut ve çatılı iş yerlerinde olağan yıllık artış için bu oran üst sınır oluşturuyor. Sözleşmede daha düşük bir artış kararlaştırılmışsa ilgili hüküm dikkate alınıyor; tavan oran bütün kiralara otomatik olarak uygulanmıyor.

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?Kasım 2026 kira artış oranı yüzde 31,23 oldu. Bu oran, ekim ayı TÜFE verilerindeki on iki aylık ortalamalara göre değişimi gösteriyor.Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenen konut ve çatılı iş yerlerinde olağan yıllık artış için bu oran üst sınır oluşturuyor. Sözleşmede daha düşük bir artış kararlaştırılmışsa ilgili hüküm dikkate alınıyor; tavan oran bütün kiralara otomatik olarak uygulanmıyor.

EKİM VE KASIM KİRA ARTIŞ ORANI KARŞILAŞTIRMASI

Ekim 2026’da yüzde 31,49 olan kira artış tavanı, kasım ayında yüzde 31,23’e geriledi. İki ay arasındaki düşüş 0,26 yüzde puan oldu.

KASIM 2026 KİRA ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Yüzde 31,23 oranının tamamı uygulandığında mevcut kiraya göre artış tutarı ve yeni aylık ödeme şöyle hesaplanıyor:

Mevcut aylık kira Artış tutarı Yeni aylık kira

10.000 TL 3.123 TL 13.123 TL

15.000 TL 4.684,50 TL 19.684,50 TL

20.000 TL 6.246 TL 26.246 TL

25.000 TL 7.807,50 TL 32.807,50 TL

30.000 TL 9.369 TL 39.369 TL

35.000 TL 10.930,50 TL 45.930,50 TL

40.000 TL 12.492 TL 52.492 TL

50.000 TL 15.615 TL 65.615 TL

EKİM VE KASIM KİRA ARTIŞ ORANI KARŞILAŞTIRMASIEkim 2026’da yüzde 31,49 olan kira artış tavanı, kasım ayında yüzde 31,23’e geriledi. İki ay arasındaki düşüş 0,26 yüzde puan oldu.KASIM 2026 KİRA ZAMMI HESAPLAMA TABLOSUYüzde 31,23 oranının tamamı uygulandığında mevcut kiraya göre artış tutarı ve yeni aylık ödeme şöyle hesaplanıyor:Mevcut aylık kira Artış tutarı Yeni aylık kira10.000 TL 3.123 TL 13.123 TL15.000 TL 4.684,50 TL 19.684,50 TL20.000 TL 6.246 TL 26.246 TL25.000 TL 7.807,50 TL 32.807,50 TL30.000 TL 9.369 TL 39.369 TL35.000 TL 10.930,50 TL 45.930,50 TL40.000 TL 12.492 TL 52.492 TL50.000 TL 15.615 TL 65.615 TL

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kasım ayı için yüzde 31,23 artış uygulanacaksa mevcut kira 1,3123 ile çarpılarak yeni aylık tutar bulunabilir. Örneğin aylık 20.000 TL kira ödeyen bir kiracının sözleşmesi kasım ayında bu oran üzerinden yenilenirse yeni kira 26.246 TL olur. Aylık artış tutarı ise 6.246 TL olarak hesaplanır.


KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?Kasım ayı için yüzde 31,23 artış uygulanacaksa mevcut kira 1,3123 ile çarpılarak yeni aylık tutar bulunabilir. Örneğin aylık 20.000 TL kira ödeyen bir kiracının sözleşmesi kasım ayında bu oran üzerinden yenilenirse yeni kira 26.246 TL olur. Aylık artış tutarı ise 6.246 TL olarak hesaplanır.
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