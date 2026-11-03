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EKPSS tercihleri 2026 başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır, ataması yapılacak ÖSYM tercih kılavuzu boş kadrolar belli oldu mu?

EKPSS tercihleri 2026 başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır, ataması yapılacak ÖSYM tercih kılavuzu boş kadrolar belli oldu mu?

15:39, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 15:40, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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EKPSS tercihleri 2026 başladı mı? EKPSS tercihleri nasıl yapılır, ataması yapılacak ÖSYM tercih kılavuzu boş kadrolar belli oldu mu?

2026 EKPSS tercih süreciyle ilgili gelişmeler, engelli kamu adayları tarafından yakından takip ediliyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte hangi kadrolara başvuru yapabileceklerini ve tercih işlemlerinin tarihlerini öğrenebilecek. EKPSS tercihleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların tercih yaparken mezuniyet bilgileri, nitelik kodları ve başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri, adayların puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınarak ÖSYM tarafından yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura başvurularının ardından, engelli memur adaylarının kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesini sağlayacak 2026-EKPSS yeni tercih süreci heyecanla bekleniyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura başvurularının ardından, engelli memur adaylarının kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesini sağlayacak 2026-EKPSS yeni tercih süreci heyecanla bekleniyor. Peki, 2026 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler.

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2026 yılı EKPSS yerleştirmelerine ilişkin tercih işlemleri henüz başlamadı. ÖSYM tarafından tercih dönemine yönelik başvuru takvimi ve tercih kılavuzu açıklanmadı. Yerleştirme sürecinin başlamasıyla birlikte kamu kurumlarının boş kadroları, kontenjan dağılımları ve başvuru şartları adayların erişimine sunulacak.

EKPSS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?2026 yılı EKPSS yerleştirmelerine ilişkin tercih işlemleri henüz başlamadı. ÖSYM tarafından tercih dönemine yönelik başvuru takvimi ve tercih kılavuzu açıklanmadı. Yerleştirme sürecinin başlamasıyla birlikte kamu kurumlarının boş kadroları, kontenjan dağılımları ve başvuru şartları adayların erişimine sunulacak.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?EKPSS tercih işlemleri başladığında adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

Tercih ekranının açılmasıyla birlikte adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirmelerde EKPSS puanının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve özel eğitim ortaokulu mezunu adaylar için kura yöntemi de uygulanacak.



Tercih ekranının açılmasıyla birlikte adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirmelerde EKPSS puanının yanı sıra ilkokul, ortaokul ve özel eğitim ortaokulu mezunu adaylar için kura yöntemi de uygulanacak.

Adayların tercih yaparken mezuniyet durumlarını, engel gruplarını ve kadrolar için belirlenen nitelik kodlarını dikkate alması gerekiyor. Başvuru ve yerleştirme işlemlerine ilişkin tüm ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak. 2026 EKPSS/kura tercihi ile kurum ve kadrolar şöyle olmuştu:

Adayların tercih yaparken mezuniyet durumlarını, engel gruplarını ve kadrolar için belirlenen nitelik kodlarını dikkate alması gerekiyor. Başvuru ve yerleştirme işlemlerine ilişkin tüm ayrıntılar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak. 2026 EKPSS/kura tercihi ile kurum ve kadrolar şöyle olmuştu:
Başlıklar :EKPSSÖSYMEngelli Kamu Personeli alımı tercihleri
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