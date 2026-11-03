Emekli promosyonları kasım ayı tablosu güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 3 yıl taahhüt eden yararlanacak
Emekli maaş promosyonlarında kasım ayıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet yeniden gündeme geldi. Maaşını aldığı bankayı değiştirmek veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler, yeni dönemde sunulan kampanyaları karşılaştırmaya başladı. Özellikle nakit promosyonun yanı sıra ek ödül fırsatlarıyla toplam ödeme tutarını artıran bankalar, emekli müşterilerin ilgisini çekiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar da maaş miktarlarına göre hangi bankadan ne kadar promosyon alabileceklerini araştırıyor. Bankaların kampanyaları arasında önemli farklılıklar bulunurken bazı ödemeler herhangi bir ek koşul olmadan sunuluyor, bazı avantajlardan yararlanmak için ise kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı veya ek bankacılık ürünlerinden faydalanma şartı aranıyor. Peki, Kasım 2026 emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka kaç TL nakit ödeme yapıyor? Ek kampanyalarla toplam promosyon tutarı hangi seviyeye ulaşıyor? İşte emeklilerin merak ettiği güncel banka kampanyaları…
Kasım 2026 emekli promosyon kampanyaları, maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Yeni ayın başlamasıyla birlikte kamu ve özel bankaların sunduğu nakit promosyonlar ile ek ödül fırsatları yeniden araştırılmaya başlandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaş tutarlarına göre hangi bankadan ne kadar ödeme alabileceklerini öğrenmek istiyor. Bankalar ise emekli müşterilerin tercihini kazanmak amacıyla standart promosyon ödemelerinin yanında kredi kartı harcamaları, otomatik fatura talimatları ve farklı bankacılık ürünlerinin kullanımına bağlı ek avantajlar sunuyor. Ancak kampanyalarda açıklanan toplam tutarlar ile doğrudan hesaba yatırılan nakit promosyon miktarları birbirinden farklı olabiliyor. Bu nedenle emekliler, banka tercihi yapmadan önce ödeme tutarlarını ve kampanya koşullarını karşılaştırıyor. Peki, Kasım 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve özel bankaların promosyonları ne kadar? İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları ve kampanya ayrıntıları…
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla toplam ödeme 14 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI
Maaş promosyonu kampanyası, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını QNB'ye taşıyanlara 20.000 TL'ye varan nakit promosyon!
22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanın!
Emekli maaşınızı şubelerimizden, İnternet/ Mobil bankacılıktan ve 0 850 222 0 900 nolu çağrı merkezinden bankamıza taşıyabilirsiniz.
0-9999 TL arasında maaş alan emekliler 8,500TL
10.000 TL- 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 13,500TL
15.000 TL -19.999 TL arasında maaş alan emekliler 16,500TL
20.000 TL ve üzeri arasında maaş alan emekliler 20,000TL tutarında maaş promosyon ödemesi alıyor