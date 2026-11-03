Giresun Üniversitesi (GRÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Emekli promosyonları kasım ayı tablosu güncellendi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? 3 yıl taahhüt eden yararlanacak

Emekli maaş promosyonlarında kasım ayıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet yeniden gündeme geldi. Maaşını aldığı bankayı değiştirmek veya mevcut taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler, yeni dönemde sunulan kampanyaları karşılaştırmaya başladı. Özellikle nakit promosyonun yanı sıra ek ödül fırsatlarıyla toplam ödeme tutarını artıran bankalar, emekli müşterilerin ilgisini çekiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar da maaş miktarlarına göre hangi bankadan ne kadar promosyon alabileceklerini araştırıyor. Bankaların kampanyaları arasında önemli farklılıklar bulunurken bazı ödemeler herhangi bir ek koşul olmadan sunuluyor, bazı avantajlardan yararlanmak için ise kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı veya ek bankacılık ürünlerinden faydalanma şartı aranıyor. Peki, Kasım 2026 emekli promosyonları ne kadar oldu? Hangi banka kaç TL nakit ödeme yapıyor? Ek kampanyalarla toplam promosyon tutarı hangi seviyeye ulaşıyor? İşte emeklilerin merak ettiği güncel banka kampanyaları…