Giresun Üniversitesi (GRÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
16:48, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 16:54, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için noter huzurunda kura çekimi dün gerçekleştirildi. Bu yıl 891 öğrencinin istihdam edileceği İŞKUR Gençlik Programı için binlerce öğrencinin gözü asil ve yedek isim listesinde. Giresun Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi erişime açıldı.
Giresun Üniversitesinde, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen kura çekimi, 02 Kasım 2026 Pazartesi günü Giresun 1. Noterliği tarafından gerçekleştirildi. İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonucunda asil ve yedek aday listeleri açıklandı.