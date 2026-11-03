İBB burs sonuçları burs açıklandı mı? 2026 İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursları ne zaman yatacak?
Üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteği için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce gencin gözü İBB burs sonuçlarına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından burs sonuçlarının ilan edileceği tarihe ilişkin henüz net ve resmi bir açıklama yapılmış değil. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursları ne zaman yatacak?
Üniversite öğrencileri tarafından 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihlerinde alınan başvuruların ardından gözler İBB burs sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2026 2027 öğretim yılı İBB burs sonuçları Genç Üniversiteli internet adresinden öğrenilecek. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuruları 23 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. 2026 2027 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene İBB burs sonuçları Ocak ayında belli olmuştu.
Bir önceki eğitim döneminde başvurular 21 Kasım tarihinde sona ermiş, incelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Sürecin benzer şekilde ilerlemesi durumunda, İBB burs sonuçlarının aralık ayının ortasında adayların erişimine açılması bekleniyor.
İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı desteğiyle, öğrencilere 20.000 TL ödeme yapılacaktır. Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.
İBB BURS ÜCRETİ NEREYE YATAR?
İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılmaktadır. Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabilirler.