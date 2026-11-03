Galatasaray Stuttgart hangi kanalda saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda mı? Kadrodaki eksikler ve yayın bilgileri

Alman takımlarına karşı iç sahadaki son galibiyet 1992’de





Galatasaray ile Stuttgart, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce Alman temsilcileriyle oynadığı 33 maçta dokuz galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.





Galatasaray’ın Alman takımlarına karşı iç sahadaki son galibiyeti, 4 Kasım 1992’de UEFA Kupası’nda Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 1-0’lık sonuç oldu. Bu karşılaşmanın ardından evinde Alman ekipleriyle oynadığı dokuz maçta beş beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı.





Sarı-kırmızılılar, Alman temsilcilerine karşı son galibiyetini ise 12 Mart 2013’te deplasmanda Schalke 04’ü 3-2 yenerek elde etti. Sonraki yedi karşılaşmada bir beraberlik ve altı mağlubiyet aldı.