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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Bu akşam hangi takımların maçı var? 3 Kasım 2026 Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Bu akşam hangi takımların maçı var? 3 Kasım 2026 Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları

18:21, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 18:22, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Bu akşam hangi takımların maçı var? 3 Kasım 2026 Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray'da sahasında Alman ekibi Stuttgart karşısında galibiyet arayacak. Yarın ise Fenerbahçe Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı futbol tutkunlarının gündeminde yer alırken, canlı yayın bilgileri de netleşti. Devler Ligi'nin yayıncı kuruluşu TRT ve dijital platformu tabii üzerinden mücadeleler naklen izleyici ile buluşacak. İşte 3 Kasım 2026 Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı ve karşılaşmaların yayın bilgileri.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı, 3 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftada Türk temsilcilerinden Galatasaray yarın sahasında Almanya ekibi Stuttgart’ı ağırlarken, Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı, 3 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftada Türk temsilcilerinden Galatasaray yarın sahasında Almanya ekibi Stuttgart’ı ağırlarken, Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Galatasaray, yarın saat 20.45’te Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te İngiltere ekibi Liverpool’u konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Galatasaray, yarın saat 20.45’te Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te İngiltere ekibi Liverpool’u konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftanın programı (TSİ) şöyle:


3 Kasım:


20.45 Shakhtar Donetsk - Sporting

20.45 Galatasaray - Stuttgart

23.00 Barcelona - Aston Villa

23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih

23.00 Manchester United - Roma

23.00 Feyenoord - Inter

23.00 Bodo/Glimt - Lille

23.00 Villarreal - Paris Saint-Germain

23.00 LASK - Slovan Bratislava

Şampiyonlar Ligi maç programıUEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftanın programı (TSİ) şöyle:3 Kasım:20.45 Shakhtar Donetsk - Sporting20.45 Galatasaray - Stuttgart23.00 Barcelona - Aston Villa23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih23.00 Manchester United - Roma23.00 Feyenoord - Inter23.00 Bodo/Glimt - Lille23.00 Villarreal - Paris Saint-Germain23.00 LASK - Slovan Bratislava

4 Kasım Çarşamba

20.45 Fenerbahçe - Liverpool

20.45 AEK - Real Madrid

23.00 Borussia Dortmund - Real Betis

23.00 Porto - Napoli

23.00 PSV - Club Brugge

23.00 Leipzig - Manchester City

23.00 Slavia Prag - Arsenal

23.00 Lens - Como

23.00 Viking - Sabah

4 Kasım Çarşamba20.45 Fenerbahçe - Liverpool20.45 AEK - Real Madrid23.00 Borussia Dortmund - Real Betis23.00 Porto - Napoli23.00 PSV - Club Brugge23.00 Leipzig - Manchester City23.00 Slavia Prag - Arsenal23.00 Lens - Como23.00 Viking - Sabah


Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?


UEFA’nın kulüp organizasyonlarının Türkiye’deki yayın adresi TRT ve tabii olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının yanı sıra UEFA Süper Kupa da bu kanallardan takip edilebilecek. İngiltere FA Cup maçları da TRT ve tabii’nin yayın programında yer alacak.


TRT ve tabii’de yayınlanacak organizasyonlar:

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

UEFA Süper Kupa

İngiltere FA Cup


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT 1 TABİİ CANLI YAYINI İZLE

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?UEFA’nın kulüp organizasyonlarının Türkiye’deki yayın adresi TRT ve tabii olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının yanı sıra UEFA Süper Kupa da bu kanallardan takip edilebilecek. İngiltere FA Cup maçları da TRT ve tabii’nin yayın programında yer alacak.TRT ve tabii’de yayınlanacak organizasyonlar:UEFA Şampiyonlar LigiUEFA Avrupa LigiUEFA Konferans LigiUEFA Süper Kupaİngiltere FA CupUEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT 1 TABİİ CANLI YAYINI İZLE
Başlıklar :uefa şampiyonlar ligigalatasaraymaç programıfutbolBu akşam hangi maçlar var
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